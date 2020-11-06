Yerli otoya meteorolojik destek - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik veri desteği sağlayacak.

Türkiye'nin otomobili ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacak.

Meteorolojik veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya katkıda bulunulacak. TOGG tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gerçek zamanlı iletilmesi planlanıyor. Böylece aracın silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak veriler, anlık durum bilgilendirmeleri ile hava tahmininde kullanılabilecek.

Söz konusu iş birliğine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında önümüzdeki günlerde protokol imzalanacak.

(İHA)