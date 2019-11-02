Yerli pamuk tohumlarını 7 ülkeye ihraç ediyorlar

Hatay'da, kurdukları Ar-Ge Merkezi'nde 60'ın üzerinde yerli tohum geliştiren firma, yıllık ürettiği 10 bin ton pamuk tohumunun yaklaşık yüzde 30'unu 7 ülkeye ihraç ediyor.

Pamuk, soya, buğday ve arpa gibi 60'ın üzerinde tohum çeşidi geliştiren PROGEN Tohum, 2017 yılında tarla bitkileri tohumculuğu alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı.

Çalışmalarını yaklaşık 100 kişilik ekiple Hatay'da kurulan merkez ile Aydın, Şanlıurfa ve Konya'daki araştırma istasyonlarında sürdüren firma, 8 pamuk tohumu çeşidiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir pazar ağına ulaştı.

PROGEN Tohum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday, AA muhabirine, başarının temelinde ıslah çalışmalarının yanında çeşit adaptasyon çalışmaları ve ürünlerle ilgili uygun üretim tekniklerinin belirlenmesi olduğunu söyledi.

Ar-Ge yatırımlarına önem verdiklerini belirten Özbuğday, "Pamuk tohumculuğunda çok önemli bir verim artışının sağlanmasının yanı sıra çok önemli bir kalite artışı da gerçekleşti. Yüzde 40 civarında olan çırçır randımanı, bugün yüzde 46'ya yükseldi. Bu 60'ın üzerinde geliştirilen çeşidin 11'i verim ve kalite şampiyonu olarak tescil edildi." diye konuştu.

- Yüzde 25-30'u ihraç ediliyor

Özbuğday, geliştirdikleri pamuk tohumlarının ihracatında da önemli bir paya sahip olduklarını aktardı.

Yıllık ortalama 10 bin ton pamuk tohumu ürettiklerini ifade eden Özbuğday, şöyle devam etti:

"Pamukta yıllık üretimimizin yaklaşık yüzde 25-30 kadarı ihracata gitmektedir. Bu Türkiye için son derece önemli bir girişim. Toplam Türkiye pamuk tohumu ihracatının da yüzde 70'den fazlasını bizim geliştirdiğimiz milli çeşitler oluşturuyor. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen çeşitlerimiz, dünyanın önde gelen şirketleriyle uluslararası pazarda rekabet edebilecek konumda ve Yunanistan, İspanya, Azerbaycan, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinde kendine yer bulabilmektedir. Aynı zamanda çeşitlerimiz yüksek değerli ihracat tutarıyla satılmaktadır."

Yerli tohumun bir hazine olduğunu belirten Özbuğday, bu konuya herkesin gerekli önemi vermesi gerektiğini kaydetti.