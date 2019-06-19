Son Dakika Haberleri: Yerli patates cinsi 'Nahita' yabancılara tanıtıldı
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Yerli patates cinsi 'Nahita' yabancılara tanıtıldı

9 dakika önce

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates cinsi "Nahita", Adana'da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

Yerli patates cinsi 'Nahita' yabancılara tanıtıldı, System.String[]
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates cinsi "Nahita", Adana'da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:58 
Niğde, Adana, Ekonomi
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