Son Dakika Haberleri: Yerli patates hasadı yapıldı
Son Dakika Güncel Yerli patates hasadı yapıldı

Yerli patates hasadı yapıldı

30 dakika önce

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen 6 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, köydeki hasat töreninde yaptığı konuşmada, enstitüdeki yerli ürünler ve yurt dışından gelen çeşitleri birlikte denemeye aldıklarında yerli ürünlerin daha verimli olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yerli 10 çeşit ürün geliştirdiklerini dile getiren Pırlak, "Biz sadece yemeklik, sanayilik çeşitler geliştirmiyoruz. DNA düzeyinde araştırmalar yaparak, özellikle patates siğili hastalığına karşı iki yerli ve milli patatesimizi geliştirdik. Nisan ayında tescil komitesinde onaylandıktan sonra sayımız 12 olacak." diye konuştu.

Pırlak, yerli ve milli çeşitlerin birkaç kez dikiminin yapılabildiğine dikkati çekerek, "Çeşitlerimiz fizyolojik yaşlanmaya uğramıyor. Üreticilerimiz bunu birkaç kez dikebiliyor. Yerli ve milli çeşitlerimizin devreye girmesi ile yurt dışından yaptığımız patates tohumu ithalatı azalacak. Milli ekonomiye de büyük katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir de Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün ürettiği 6 çeşidin deneme ekimini yaptıklarını belirterek, "Amacımız, bu ürünleri ilimizdeki patates üreticilerine tanıtmak. Yerli çeşitlerimizin kalitesinin daha güzel olduğuna şahit olduk." dedi.

Çiftçi Yaşar Darı da yerli çeşitlerin v

Yerli patates hasadı yapıldı

Yozgat, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:49 Kaynak: AA
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