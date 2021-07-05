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Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası - Son Dakika

Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası

05.07.2021 13:02
Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, yılın ilk yarısında yerli patent başvurularında yüzde 13, faydalı modelde yüzde 40, marka ve tasarımda yüzde 37, coğrafi işaret başvurularında da yüzde 79 artış olduğunu belirterek, "Türkiye, bu başvuru artışlarıyla yılın ilk 6...

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, yılın ilk yarısında yerli patent başvurularında yüzde 13, faydalı modelde yüzde 40, marka ve tasarımda yüzde 37, coğrafi işaret başvurularında da yüzde 79 artış olduğunu belirterek, " Türkiye, bu başvuru artışlarıyla yılın ilk 6 ayında dünyada en önde gelen ülkelerden biri." dedi.

Asan, TÜRKPATENT'te gerçekleştirilen "3. Üniversiteler Patent Yarışması Tanıtım Toplantısı"nda, yarışmaya ilişkin detayları paylaştı, sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

TÜRKPATENT'in ülkede sınai mülkiyet haklarının tescil faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Asan, bunların yanı sıra toplumun farklı kesimlerinde sınai mülkiyet haklarına ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Asan, bugün başlatılan Patentle Türkiye Yarışması'nın, Kurumun bu amaç doğrultusunda uygulamaya koyduğu projelerden biri olduğunu ifade ederek, yarışmanın hedef kitlesini ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bilgisini verdi.

Yarışmanın hedef kitlesinin yaklaşık 8 milyon kişiyi kapsadığını aktaran Asan, "Bu yarışmayla öğrencilerimizin, öncelikle patent konusunda farkındalıklarını artırmayı, patent araştırması ve patent başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Asan, geçmiş yıllarda düzenlenen Patentle Türkiye yarışmalarına değinerek, ilk yarışmada 518, ikincisinde de 584 başvuru aldıklarını anımsattı.

Yarışmayı geçen yıl lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak da başlattıklarına işaret eden Asan, şöyle konuştu:

"Liselere yönelik yarışmamıza faydalı model bileşenini de ekleyerek öğrencilerimizin daha yoğun katılımını sağladık. 1 Kasım 2020- 28 Şubat 2021 döneminde 61 ilimizden toplam 1035 patent ve faydalı model başvurusu aldık. Yarışma kapsamında en fazla başvuru yapan ilk 5 ilimiz sırasıyla İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya ve Samsun oldu."

Asan, bu yarışma kapsamındaki başvuruların araştırma raporu hazırlık sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek, ödül törenini de yakın bir zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapmayı planladıklarını dile getirdi.

İlk 10'a toplam 100 bin lira ödül

Bugün başlatılan yarışmaya ilişkin de bilgi veren Asan, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversite öğrencilerimiz bugünden itibaren Kurumumuzun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden yarışma kapsamında ücretsiz olarak patent başvurusu yapmaya başlayabilecek. Patentle Türkiye Yarışması'nı ülkemizdeki diğer yarışmalardan ayıran en önemli farklılık, bu yarışmada bir yandan katılım sağlanırken bir yandan da ücretsiz patent başvurusu yapılıyor olması. Yani yarışma sonucunda hiçbir ödül alamasanız dahi herhangi bir ücret ödemeden bir fikri mülkiyet başvurusuna sahip oluyorsunuz. Yarışmada başvuru süreci 15 Aralık'a kadar devam edecek."

Asan, başvuruların sınai mülkiyet uzmanları tarafından çeşitli kriterlere göre değerlendirileceğini vurgulayarak, ilk 10 buluşun belirleneceğini söyledi.

Yarışmanın birincisine 30 bin lira, ikincisine 20 bin lira, üçüncüsüne 10 bin lira, dördüncü ve beşincisine 7 bin 500'er lira ve 6-10'uncu sıralardaki öğrencilere de 5'er bin lira ödül verileceği bilgisini veren Asan, dereceye girenlerin İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı başta olmak üzere uluslararası buluş fuarlarına katılımlarına da katkı sağlayacaklarını bildirdi.

"Türkiye başvuru artışlarıyla dünyada önde gelen ülkelerden"

Asan, salgın döneminde sınai mülkiyet başvurularının düşeceğine yönelik algı oluştuğunu anımsatarak, "Hem 2020'de fikri mülkiyet başvurularımız arttı hem de 2021'in ilk 6 ayında fikri mülkiyet başvurularının arttığını görüyoruz. Bunun KOBİ'ler, üniversiteler ve sanayicilerin pandemiden daha az etkilenmek için fikri mülkiyete daha fazla önem vermelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Pandemiden ekonomik alanda en az etkilenen şirketlerin fikri mülkiyete önem veren şirketler olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk 6 ayına ilişkin sınai mülkiyet verilerini açıklayan Asan, şunları kaydetti:

"Yerli patent başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 3 bin 171'den 3 bin 571'e ulaştı. Yerli faydalı model başvuruları 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 40 artarak 1704'ten 2 bin 387'ye yükseldi. Türk sanayicisi ve KOBİ'lerimiz için son derece rekabet avantajı sağlayan buluşlar bunlar. Yerli marka başvuru sayıları 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 37 artarak 64 bin 236'dan 87 bin 922'ye çıktı. Muhtemelen yıl sonunda belki de 200 binin üzerinde başvuru bekliyoruz. Türkiye, Avrupa'da son 7-8 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke, dünyada da 8'inci sırada. Bu sene dünyadaki sıralamamızın daha da yükseleceğini düşünüyorum. Yerli tasarım başvuru sayıları bu sene ilk 6 ayda yüzde 37 artarak 18 bin 285'ten 25 bin 29'a yükseldi. Coğrafi işaret başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 79 oranında artarak 145'den 259'a ulaştı."

Asan, diğer ülkelerde de bu alandaki verileri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye bu başvuru artışlarıyla yılın ilk 6 ayında dünyada en önde gelen ülkelerden biri. Bu fikri mülkiyet artışlarının ekonomide daha da iyi günlerin ön göstergesi olmasını ümit ediyorum. Ekonomideki çarkların daha da hızlı dönmesi ve fikri mülkiyet başvurularının ticarileşmesiyle beraber inşallah ekonomik anlamda da olumlu katkısı olacaktır." dedi.

Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası
Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası

Üniversiteler, Türkiye, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası - Son Dakika Ekonomi


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