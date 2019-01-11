Son Dakika Haberleri: Yerli petrolün fiyatını düzenleyen teklif kabul edildi

Yerli petrolün fiyatını düzenleyen teklif kabul edildi

1 saat önce

TÜPRAŞ'ın itiraz ettiği yasa teklifi Komisyon'dan geçti.

Yerli petrolün fiyatını düzenleyen teklif kabul edildi, System.String[]
TÜPRAŞ'ın itiraz ettiği yasa teklifi Komisyon'dan geçti. Rafineri kapatılması ile sonuçlanabilecek 31. maddenin gerekçesinde, yerli petrol üreticilerinin Batman Rafinerisi'ne piyasa fiyatının altında ham petrol satmak zorunda kaldığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:45 

Batman, Ekonomi
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