Yerli petrolün fiyatını düzenleyen teklif kabul edildi
1 saat önce
TÜPRAŞ'ın itiraz ettiği yasa teklifi Komisyon'dan geçti.
TÜPRAŞ'ın itiraz ettiği yasa teklifi Komisyon'dan geçti. Rafineri kapatılması ile sonuçlanabilecek 31. maddenin gerekçesinde, yerli petrol üreticilerinin Batman Rafinerisi'ne piyasa fiyatının altında ham petrol satmak zorunda kaldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:45
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