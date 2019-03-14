Yerli Pop-Rock Sahnesinin Genç Yıldızı Dinleyiciyle Buluşuyor
28 dakika önce
Gökcan Sanliman; 14 Mart Perşembe Konya Selçuk Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum ve 15 Mart Cuma Kayseri Wyndham Grand Hotel'de vereceği iki özel konserle dinleyiciyle buluşuyor.
10 yabancı parçayı yeniden yorumladığı, Göksel, Teoman ve Şebnem Ferah gibi isimlerin vokal olarak eşlik ettiği "Yesterday"projesiyle müzik piyasasına farklı ve sıkı bir giriş yapan müzisyen, "Soğuk Temmuz" ve "Yaşım Tutmuyor Mutluluğa" adlı iki solo albümle yükselişini sürdürdü.
Son olarak geçtiğimiz yıl yayınladığı "Akşam Güneşi" teklisiyle büyük beğeni toplayan genç sanatçı yine çok sürprizli yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:03 Kaynak: Bültenler
Sanayi Üretimi Yıllık Bazda Azaldı
Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı
Yeni Evleneceklere Devletten 68 Bin Liralık Destek