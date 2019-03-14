Yerli Pop-Rock Sahnesinin Genç Yıldızı Dinleyiciyle Buluşuyor

10 yabancı parçayı yeniden yorumladığı, Göksel, Teoman ve Şebnem Ferah gibi isimlerin vokal olarak eşlik ettiği "Yesterday"projesiyle müzik piyasasına farklı ve sıkı bir giriş yapan müzisyen, "Soğuk Temmuz" ve "Yaşım Tutmuyor Mutluluğa" adlı iki solo albümle yükselişini sürdürdü.

Son olarak geçtiğimiz yıl yayınladığı "Akşam Güneşi" teklisiyle büyük beğeni toplayan genç sanatçı yine çok sürprizli yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.