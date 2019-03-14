Son Dakika Haberleri: Yerli Pop-Rock Sahnesinin Genç Yıldızı Dinleyiciyle Buluşuyor

Yerli Pop-Rock Sahnesinin Genç Yıldızı Dinleyiciyle Buluşuyor

28 dakika önce

Gökcan Sanliman; 14 Mart Perşembe Konya Selçuk Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum ve 15 Mart Cuma Kayseri Wyndham Grand Hotel'de vereceği iki özel konserle dinleyiciyle buluşuyor.

Yerli Pop-Rock Sahnesinin Genç Yıldızı Dinleyiciyle Buluşuyor, System.String[]

10 yabancı parçayı yeniden yorumladığı, Göksel, Teoman ve Şebnem Ferah gibi isimlerin vokal olarak eşlik ettiği "Yesterday"projesiyle müzik piyasasına farklı ve sıkı bir giriş yapan müzisyen, "Soğuk Temmuz" ve "Yaşım Tutmuyor Mutluluğa" adlı iki solo albümle yükselişini sürdürdü.

Son olarak geçtiğimiz yıl yayınladığı "Akşam Güneşi" teklisiyle büyük beğeni toplayan genç sanatçı yine çok sürprizli yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:03 Kaynak: Bültenler

Şebnem Ferah, Teoman, Güncel
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