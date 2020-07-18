Yerli sağlık firması ABD'nin en gözde havalimanında hizmet vermeye aday - Son Dakika

Türkiye'nin birçok havalimanında yaşlı, hasta ve engelli yolculara hizmet veren yerli sağlık hizmeti firması Air Clinic, ABD ve dünyanın yoğun havalimanları arasında yer alan New York'taki John F. Kenedy Havalimanı Terminal 1'de açılan ihaleye katılarak ABD'de hizmet vermeye talip oldu.

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye'nin birçok havalimanında yaşlı, hasta ve engelli yolculara hizmet veren Air Clinic Sağlık Hizmetleri, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Her gün ortalama üç bin hastaya hizmet veren firma, ABD'nin yanı sıra dünyanın da en önde gelen havalimanları arasında yer alan New York'taki John F. Kenedy Havalimanı Terminal 1'de açılan ihaleye katılarak ABD'de hizmet vermeye talip oldu. Yerli bir firmanın küresel havacılık sektörü için önemli havalimanlarından birindeki ihaleyi alması halinde ise önemli bir başarı elde edilmiş olacak.

"Bizim tasarlayıp kullanmış olduğumuz araçların yanlarına yaklaşmaları söz konusu değil"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Air Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kazancı, "Araçlarımızın tasarımı şirketimizin baş harfleri olan A ve L şeklinde temsil ediyor. Tamamıyla bize ait bir tasarım. Ar-Ge diye adlandırdığımız birimimizle ortaya çıktı. Firma bunu sadece bizim için üretiyor, patentini de biz aldık. Dünyadaki bir numaralı havalimanlarından olan New York'taki Jhon F. Kenedy Havalimanında bu taşıma işleminin Terminal 1'de ihalesi söz konusu ve biz bu ihaleye katıldık. Oradaki gözlemlerim şunu gösteriyor; bizim tasarladığımız araçlarla beraber hiçbir şey yapmadan aracımızı göstermemizle bu hizmeti bize vermeleri gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü sadece Amerika'da değil dünyanın çeşitli havalimanlarında yaptığım gözlemler bizim tasarlayıp kullanmış olduğumuz araçların yanlarına yaklaşmaları söz konusu değil. Hem kullanışlı hem çalışanların vaktinden kazanç sağlanması için tasarlanmış aletlerdir. Bunları da sadece biz kullanıyoruz" diye konuştu.

"Şu anda süreç içerisindeyiz, son elemeleri yapıyorlar"

İhale sürecine de değinen Kazancı, "Terminal 1'in CEO'su Türkiye ziyaretinde havalimanında bize ait olan araçlarımızı gördüğünde beğeniyor ve bizim de bu ihaleye katılmamızı istiyor. Geçen ay bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Şu anda süreç içerisindeyiz. Bildiğim kadarıyla ilk etapta 17 firma bu hizmet için başvuruda bulundu. Şu anda son elemeleri yapıyorlar. Nasip olursa Terminal 1'de belki de Air Clinik olarak Türkiye'ye ait olan yerli bir firmanın yurt dışı bacağını da görmüş olacağız. Benim inancım şu yönde; Terminal 1'de kendimizi gösterdiğimiz takdirde diğer havalimanlarında da bu hizmeti verme yönünde yolumuz açılacaktır" dedi.

"Öncelikle personelin eğitimine önem verdik"

Yolculara hizmet veren personellerin de özel olarak seçilerek göreve başladığını ifade eden Hakan Kazancı, "Hizmet sektöründe olduğumuz için öncelikle personelin eğitimine önem verdik. Sadece personellerimizin lise ve üniversite seviyesinde olmasına özen gösteriyoruz. Hatta ağırlıklı olarak üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık bin 50'ye yakın personelimiz çalışıyor. Bunun sadece 650'ya yakını İstanbul Havalimanı'nda çalışıyor. Hem işe başlangıçlarında hem dönemsel olarak normal zamanlarda eğitimlerimiz oluyor. Her zaman hastayla, yolcuyla yakın temasta olan ve vücut dilini iyi kullanabilen arkadaşları seçemeye özen gösteriyoruz. Varsa eksikleri ara dönemlerdeki eğitimlerle tamamlamaya çalışıyoruz. Biz bunlara çok önem veriyoruz" diye konuştu.

"Bizim gibi bu işlemi yapan, bu hizmeti veren kesinlikle bir firma daha görmedim"

Hasta, yaşlı ve engelli yolculara yaklaşık 800'ü manuel, 300'ü akülü olmak üzere binin üzerinde araçla hizmet verdiklerini ifade eden Air Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kazancı, bu kapsamda yoğunluğun en çok İstanbul Havalimanı'nda yaşandığını dile getirerek, "Dünyanın çeşitli havalimanlarında gözlemlerimiz oldu ama bizim gibi bu işlemi yapan, bu hizmeti veren kesinlikle bir firma daha görmedim. Bunu biz yapıyoruz diye söylemek istemiyorum ama bu herkes tarafından kabul edilmiş bir olay. Mesela İtalyan meslektaşlarımız havalimanı görevlileri bizim burada özellikle İstanbul Havalimanı'nda vermiş olduğumuz bu hizmeti çok özel ve uzun vakitler ayırarak tariflediler ve beğendiklerini başta İtalya halkına olmak üzere tüm dünyaya yaymaya çalıştılar. Ama biz bunlarla yetinmeyip her zaman araştırma ve geliştirmelerimizi devam ettirip her zaman üzerine birşeyler katmaya devam edeceğiz" dedi.

"Uluslararası kalite sertifikalarımız mevcut"

Uluslararası sertifikalara da olduklarını kaydeden Kazancı, "Bu anlattıklarımızın sadece sözlü olarak kalmasını istemiyoruz ve bunu da belgeliyoruz. Hiçbir şirkette olmayan, hatta bazı şirketlerin alması gerektiği halde almadığı uluslararası kalite sertifikalarımız mevcut. Bu kalite sertifikaları normalde bize alınması yönünde bir baskı gibi bir şey olmadı. Biz tamamıyla yaptığımız işe verdiğimiz önem ve kaliteye verdiğimiz önemden dolayı bu belgeleri aldık. Amerika'daki ihale şartnamesinde girerken bizim en büyük avantajlı anahtarlarımızdan bir tanesi de bu kalite belgeleri de oldu. Bu belgeler her yıl yenileniyor. Yenilenirken de denetimden geçiyor. Uluslararası bir firmadan aldığımız için de bunun uluslararası geçerliliği oluyor. Eminiz ki kalite belgeleri yurt dışındaki birçok havalimanında bu hizmeti vermemiz için bir anahtar olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yolcular hizmetten memnun

Yürümekte zorlandığı için verilen hizmetin kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten yolcu Hatice Püskül, "Amerika'nın Şikago şehrine gidiyorum. Bu hizmeti ilk defa aldım. Çok rahatlık, çünkü dizlerim ağrıyor yürümekte zorlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bir yıldan beri çalışan Zeynep Tuğçe Yıldırım ise, "Bir yıldır Air Clinik'te hizmet veriyorum. İşimi severek yapıyorum. Burada amacımız zaten yaşlılarımıza hizmet vermek. Yürümekte zorlanan yaşlı yolcular ya da hasta yolcularımız bizden talep ediyorlar. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra yolcuları uçaklarına götürüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL