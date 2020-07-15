Yerli sarımsak çıktı, kilosu 60 liradan 15 liraya düştü

Batman'ın Gercüş ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 60 liradan satılan sarımsak 15 liraya düştü.



Korona virüse karşı bağışıklık sistemini koruduğu gerekçesiyle vatandaşlar tarafından yoğun talep gören sarımsağın kilosu 60 liraya kadar çıktı. Gercüş'te yerli üretim sarımsağın pazarlardaki yerini almasıyla fiyatlarda da ciddi oranda düşüş oldu. 60 liradan satılan sarımsağın kilosu 15 liraya kadar düştü.



Korona virüs nedeniyle sarımsağın fiyatının 60 liraya kadar çıktığını belirten üretici İsmail Yılmaz, "Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde yeni hasadına başladığımız yerli sarımsağı ilçe pazarında kilosu 15 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Bu nedenle köyümüzde yetişen sarımsakların kendine has tadı ve aroması vardır. Vatandaş ucuz ve organik olduğundan yerli sarımsağı tercih etmektedir" dedi. - BATMAN