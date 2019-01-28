"Yerli savunma sanayi tercih değil, zorunluluktur"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesini ve milletini savunması için ihtiyaç duyulan savunma sanayi ihtiyaçlarının milli ve yerli olarak üretilmesi bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesini ve milletini savunması için ihtiyaç duyulan savunma sanayi ihtiyaçlarının milli ve yerli olarak üretilmesi bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:33
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