Son Dakika Haberleri: "Yerli savunma sanayi tercih değil, zorunluluktur"

"Yerli savunma sanayi tercih değil, zorunluluktur"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesini ve milletini savunması için ihtiyaç duyulan savunma sanayi ihtiyaçlarının milli ve yerli olarak üretilmesi bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesini ve milletini savunması için ihtiyaç duyulan savunma sanayi ihtiyaçlarının milli ve yerli olarak üretilmesi bir tercih değil, bir zorunluluktur" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:33 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boksör Manuel Charr'ın Unvanı Geri Verildi Türk Üs Bölgesine Saldırıyı Kışkırtan Televizyon Kanalının Ofisi Kapatıldı

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:11:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yerli savunma sanayi tercih değil, zorunluluktur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]