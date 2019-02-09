Yerli Savunma Sanayii Şirketi Otokar, 2018'de 190 Zırhlı Araç Satışı Gerçekleştirdi

Ülkemizin savunma sanayisi şirketlerinden olan ve geçtiğimiz yıl toplamda 190 zırhlı araç satışı yapan Otokar, beş kıtada 30'dan fazla müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerine hizmet veriyor.Otokar ve Jawasun'un ortak girişimi olan Al Jasoor (Cesur), Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri ile anlaşma imzaladı. İmzalanan sözleşme kapsamında Rabdan zırhlıları, Körfez'deki yüzme ve atış testlerini başarıyla tamamladı. Rabdan'ların ilk partisinin teslimatları başladı. Ayrıca bir Asya ülkesinden 28,9 milyon dolar tutarında Cobra II siparişi alındı.Geçtiğimiz yıl 190 zırhlı araç satışı gerçekleştiren Otokar, askeri alandaki faaliyetlerinden 586 milyon liralık bir ciro elde etmeyi başarırken, şirketin toplam cirosunda askeri faaliyetlerin payı %35 oldu. Toplam 586 milyon liralık cironun, 104 milyon liralık kısmı yurt içi satıştan elde edildi. Askeri ürünlerin cirosunda ihracatın payı %82 oldu.