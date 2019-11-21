Son Dakika Haberleri: Yerli "Sayısal Motor Kontrol Sistemi" geliştirmek için iş birliği anlaşması imzalandı
Son Dakika Ekonomi Yerli 'Sayısal Motor Kontrol Sistemi' geliştirmek için iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika Ekonomi

Yerli "Sayısal Motor Kontrol Sistemi" geliştirmek için iş birliği anlaşması imzalandı

6 saat önce

Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) ile savunma ve havacılık sektörünün kritik sistemler tedarikçisi Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi AŞ (AYESAŞ) arasında Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS) geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

Yerli

Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) ile savunma ve havacılık sektörünün kritik sistemler tedarikçisi Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi AŞ (AYESAŞ) arasında Sayısal Motor Kontrol Sistemi (SMKS) geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

TEI'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza törenine TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve AYESAŞ Genel Müdürü Öner Tekin'in yanı sıra üst düzey yöneticilerle birlikte Savunma Sanayii Başkanlığından yetkililer katıldı.

Platform ile ara yüzü, algılayıcılardan gelen bilgiler ve kullanıcıdan gelen komutlar doğrultusunda, eyleyicilere komutlar göndererek motorun istenilen şekilde çalışmasını sağlayan, motorun kontrol ve sağlık fonksiyonlarını içeren sistemin bütünü olan SMKS, milli bir proje olarak havacılık motorları üretiminde yurt dışı bağımlılığını azaltacak ve ilk kez yerli imkanlarla geliştirilecek.

Tasarımı, donanımı ve imalatı AYESAŞ tarafından geliştirilecek sistem, kritik önem taşıyan bir parça olarak Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında yer alıyor.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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