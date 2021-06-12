Yerli sebze fideleri, Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda toprakla buluşturuldu - Son Dakika

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Bostanım Okulda Olsun Projesi" kapsamında Narlıdere ilçesindeki İlhan Onat İlkokulunda oluşturulan bostana, yerli tohumlardan üretilmiş sebze fideleri dikildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fidelerin dikimi ve projenin açılışı kapsamında düzenlenen törene İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İlçe Müdürü Sedat Üşme ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl Müdürü Mustafa Özen, yaptığı konuşmada, İzmir genelinde 1 milyon 770 bin fidenin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile ekonomilerine de katkı yaptıklarını aktaran Özen, şöyle konuştu:

"Bir fideden 1 kilo ürün bile elde edilse bu 1 milyon 770 bin kilo ürün demektir. Bunu en kötü ihtimalle 5 ile çarpın, bakın ne büyük bir potansiyeliz. Bu projenin devamında Narlıdere ilçemiz bizim verdiğimiz fideleri kadınların yanında okullarımıza da vermiş. Bu çok önemli bir adım. Hani hepimiz diyoruz ya 'Türkiye için tarım değişilmez, ayakta kalması, korunması gereken bir sektör' diye. İşte bizler yarın bu sektörü bu çocuklara emanet edeceğiz. Tarımın doğduğu topraklarda bu şehrin çocukları daha tarımı bilmiyorsa, domatesi, biberi, patlıcanı, fideyi, fidanı bilmiyorsa biz onlara tarımı nasıl emanet edeceğiz?"

Törene katılanlar, çocuklarla bostanı gezerek, ürünleri inceledi. Törende pasta da kesildi.