Yerli siber güvenlik firması Azerbaycan pazarına girdi - Son Dakika

Yerli siber güvenlik firması Azerbaycan pazarına girdi

Yerli siber güvenlik üreticisi Berqnet, Azerbaycan pazarına giriş yaparak Türkiye siber güvenlik sektöründe ihracat yapan şirketler arasında yerini aldı.

Yerli siber güvenlik üreticisi Berqnet, Azerbaycan pazarına giriş yaparak Türkiye siber güvenlik sektöründe ihracat yapan şirketler arasında yerini aldı.

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Türkiye'nin yerli siber güvenlik ürünleri geliştiricisi Berqnet, global bir siber güvenlik markası olma vizyonuyla Azerbaycan pazarına giriş yaptı. Şubat ayında Azerbaycan Cumhuriyeti Lojistik, İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanlığı'nın özel davetiyle Cyber Week fuarına katılan söz konusu yerli şirket, Azerbaycan pazarına ilk ihracatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye'de büyürken ihracata da önem verdiklerini belirten Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, firewall gibi dijitalleşmenin ön saflarında yer alan kritik bir ürünü Türkiye'de geliştirip yurtdışına satmanın gururunu yaşadıklarını ve Azerbaycan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu'na açılan bir kapı olacağını belirtti.


"Azerbaycan pazarı bizim için önemli bir aşama"


Türkiye'nin bilişim alanındaki kabiliyetini dünyaya kanıtlaması için ihracatın önemli olduğuna dikkat çeken Hintoğlu, "Global bir siber güvenlik şirketi olma hedefimize yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapsamda köklü iş ortaklarımızla girdiğimiz Azerbaycan pazarı bizim için önemli bir aşama. Azerbaycan'ın kamu ve özel sektörünün Türkiye'de geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerine verdiği değeri teyit ettik, bu durum pazardaki iddiamızı arttıran bir faktör" dedi.


"İhracat gelirlerimiz toplam ciromuzun üçte birine ulaşacak"


Hintoğlu, gelecek dönem hedeflerine şu şekilde değindi:


"Berqnet, Türkiye'de kendini ispatlamış bir marka. Ar-Ge çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yurtdışı pazarlarda öncelikli hedefimiz Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde önemli bir siber güvenlik oyuncusu olmak. Orta vadede ise farklı kıtalarda yer alan büyük pazarlarda yerimizi alacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam ciromuzun üçte birinin ihracat gelirlerinden oluşmasını hedefliyoruz. Global bir siber güvenlik oyuncusu olmak, ülkemizin ekonomisine ve teknoloji geliştirme ekosistemine daha fazla katkıda bulunmak temel amacımız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bağımsız Devletler Topluluğu, Azerbaycan, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli siber güvenlik firması Azerbaycan pazarına girdi - Son Dakika Ekonomi
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