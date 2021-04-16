Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek - Son Dakika

Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek

16.04.2021 10:18
Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek, System.String[]

Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 80'inin siber saldırılar konusunda bilinçli olmadığını saptayan yerli siber güvenlik şirketi Berqnet, "Herkes İçin Siber Güvenlik" projesini başlattı.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 80'inin siber saldırılar konusunda bilinçli olmadığını saptayan yerli siber güvenlik şirketi Berqnet, "Herkes İçin Siber Güvenlik" projesini başlattı. 2 binden fazla katılımcıya ücretsiz siber güvenlik eğitimi veren şirket, farkındalığı artırmayı amaçlayan projeyle orta vadede 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Pandeminin de etkisiyle hızla dijitalleşen dünyada siber tehditler her geçen gün artıyor. Siber saldırganlar yalnızca büyük kurumları değil, siber güvenlik tedbirlerini almayan herkesi ağına düşürerek büyük maddi ve manevi zararlara yol açıyor. Siber güvenlik farkındalığının artırılması hayati önem taşırken, tüm dünyada bu alandaki çalışmalara hız verildiği görülüyor. Türkiye'de ise yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet, "Herkes İçin Siber Güvenlik" adlı sosyal sorumluluk projesiyle önemli bir atılımda bulundu. Geçtiğimiz yıl düzenlediği "Türkiye Siber Güvenlik Farkındalık Yarışması"nda internet kullanıcılarının yüzde 80'inin siber saldırılara karşı bilinçsiz olduğunu saptayan şirket, buradan hareketle ücretsiz bir eğitim programı başlattı. İlk 3 günde 2 binden fazla katılımcıya ulaşan siber güvenlik eğitim programıyla orta vadede 100 bin kişiye ulaşılması ve ülkemizin siber okuryazarlığı ile dijital farkındalığının artırılması amaçlanıyor. Eğitimlere ise, Herkes İçin Siber Güvenlik projesinin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

"SINAVDA YÜZDE 70 BAŞARI ORANINI YAKALAYAN 500'Ü AŞKIN KİŞİ SERTİFİKA ALDI"

Ücretsiz eğitim projesiyle herkesi temel bilgilerle donatmak için yola çıktıklarını söyleyen Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız araştırmada kullanıcıların yüzde 80'inin oltalama saldırılarına karşı bilinçsiz olduğunu, yüzde 65'inin ise güçlü şifre oluşturmada yeterli bilgiye sahip olmadığını saptadık. Bu sonuçlar doğrultusunda bizim topluma katkımız ne olabilir diye düşündüğümüzde, uzmanlığımızı daha geniş kitlelerle paylaşmaya karar verdik. Ev kadınlarından üniversite öğrencilerine, patronlardan bilişim profesyonellerine kadar geniş bir skalaya hitap eden 'Herkes İçin Siber Güvenlik' projesi, 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği video eğitimlerinden oluşuyor. Yaşı, işi ya da bilgi seviyesi ne olursa olsun herkes bu eğitime katılarak önemli kazanımlar elde edebilir. 6 bölüm ve 16 konu başlığından oluşan eğitimin sonunda bilgilerin tescillenebileceği bir sınav da yer alıyor. Sınavda yüzde 70 başarı oranını yakalayan herkes siber güvenlik eğitimi sertifikası alıp özgeçmişine ekleyebiliyor. Sertifika almaya hak kazananların sayısı şimdiden 500'ü aştı. Projeyi yayınlamamızdan sadece birkaç gün geçmesine rağmen yoğun bir ilgi ve katılım görmemiz doğru bir projeye imza attığımızı hepimize gösterdi" diye konuştu.

"SİBER ZAFİYETLERİN YÜZDE 99'U İNSAN HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR"

Siber güvenlik alanındaki pek çok eğitimin teknik bilgi yoğunluğu nedeniyle toplumun geneline hitap etmediğini, bu nedenle farkındalığı düşük kişi ve kurumlara yönelik saldırıların da her geçen gün arttığını belirten Hakan Hintoğlu, "İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun siber tehlikeler karşısında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve 'bana bir şey olmaz' yaklaşımıyla, fazlasıyla özgüvenli davrandığını görüyoruz. Oysa siber zafiyetlerin yüzde 99'u insan hatalarından kaynaklanıyor. Bu özgüveni kırmanın yolu ise eğitimden geçiyor. Zira oltalama saldırıları hakkında bilgi sahibi olmak, bankacılık gibi kritik işlemlerin yapıldığı adreslerde URL'nin güvenli olup olmadığını kontrol etmek, karakter, rakam ve harf bakımından zengin güçlü şifreler oluşturmak, güvenlik duvarı siber güvenlik ürünlerini kullanmak gibi basit ama bilinçli davranışlar geliştirmek büyük önem taşıyor. Berqnet olarak bizler de 2015 yılından bu yana ürün ailemizle gerek bireylerin gerekse işletmelerin siber güvenlik, yasalara uyumluluk ve internet yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de daha bilinçli bir toplum oluşturarak mağduriyetleri en aza indirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek
Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek
Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek
Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek
Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek
Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek

İnternet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli siber güvenlik şirketi 100 bin kişiye ücretsiz siber güvenlik eğitimi verecek - Son Dakika


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