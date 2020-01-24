Nevşehir'de üretilerek test uçuşları tamamlanan yerli sıcak hava balonuna Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) sertifika verildi.



Kapadokya'da faaliyet gösteren sıcak hava balonu firmalarından Pasha Balloons'tan yapılan açıklamaya göre, firmalarınca üretilen yerli sıcak hava balonuna tip onay sertifikası verilmesi dolayısıyla SHGM'de tören düzenlendi.



Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Türkiye'de bir ilk olan sıcak hava balon üretimini onaylayan belgeyi, firmanın yönetim kurulu başkanı Halis Aydoğan'a takdim etti.



Türk sivil havacılık tarihi için önemli bir gelişme yaşandığını belirten Aydoğan, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ilk ve tek balon tip sertifikamızı almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Yerli sıcak hava balonu, test uçuşlarına 11 Ekim 2019'da başlamıştı.