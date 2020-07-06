Yerli şirketten '50 yeni istasyon açma' kararı - Son Dakika

Yerli şirketten '50 yeni istasyon açma' kararı

Yerli akaryakıt dağıtım şirketi Class Petrol yıl sonuna kadar 50 yeni istasyon açma kararı aldı.

Yerli akaryakıt dağıtım şirketi Class Petrol yıl sonuna kadar 50 yeni istasyon açma kararı aldı. Şirket, bu atılımla en az bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

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Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen hızla toparlanma sürecine girdi. Bu dönemde mevcut şirketler yatırımlarını genişletme kararı alıyor. Class Petrol yıl sonuna kadar 50 şube açarak en az bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.


50 yeni istasyon


Yüzde 100 milli ve yerli dağıtım şirketi olduklarını hatırlatan Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu "Cumhurbaşkanımızın; 'Zaman yatırım zamanıdır, yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun' açıklaması sonrası bünyemizde bulunan Class Petrol'ü hızla büyütmeye karar verdik. Yıl sonuna kadar 50 yeni istasyonumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar istihdam sağlamış olacağız" dedi. Uslu açılacak her bir istasyonun 20-50 kişi aralığında istihdam sağlayacağına dikkat çekti.


"Önce Ege ve Marmara"


Mahsun Uslu bu ay içinde 2'si İstanbul olmak üzere ardından Çeşme ve Alanya ile yatırımlarına devam edeceklerini belirterek "Bizler ne kadar yatırım yaparsak ülke ekonomisine o kadar katkı sağlamış olur ve bunun mutluluğunu yaşarız. El birliği ile ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs sürecinden bir an önce çıkacağımıza inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli şirketten '50 yeni istasyon açma' kararı - Son Dakika Ekonomi
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