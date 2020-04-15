Yerli solunum cihazı seri üretimde - Son Dakika
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Yerli solunum cihazı seri üretimde

6 saat önce

Yerli solunum cihazı seri üretimde Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na 5 bin adet teslim edilecek Yerli mekanik ventilatör oxivent seri üretime geçirildi.

Yerli solunum cihazı seri üretimde

Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na 5 bin adet teslim edilecek

İSTANBUL - Yerli mekanik ventilatör oxivent seri üretime geçirildi. Sağlık Bakanlığı'na Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin adet teslim edileceği öğrenildi.

Türkiye, yerli ve milli kaynakları ile korona virüsle mücadele ediyor. Ülkemizde korona virüs yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin yanında yerli ve milli imkanlarla yapılan üretimler büyük önem taşıyor. Bu kapsamda korona virüs tedavisinde solunum problemlerinin giderilmesinde kullanılacak yerli ve milli mekanik ventilatör seri üretime geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Mayıs ayı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na 5 bin adetlik teslimat yapılacak.

Modül Grup tarafından üretilen mekanik ventilatör (solunum cihazı) Oxivent'in sergilendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın üretiminde yer alan ekip üyeleri toplu halde görüntü verdi.

Yerli solunum cihazı seri üretimde

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:50 Kaynak: İHA

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