YERLİ SOLUNUM CİHAZI TANITILDI: 5 BİN ADET ÜRETİLECEK - Son Dakika
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YERLİ SOLUNUM CİHAZI TANITILDI: 5 BİN ADET ÜRETİLECEK

6 saat önce

Koronavirüs ile mücadele kapsamında üretilen 100 adet yerli solunum cihazı, bugün Teknoloji Bakanlığı tarafından tanıtıldı ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI TANITILDI: 5 BİN ADET ÜRETİLECEK, System.String[]

Koronavirüs ile mücadele kapsamında üretilen 100 adet yerli solunum cihazı, bugün Teknoloji Bakanlığı tarafından tanıtıldı ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak" dedi.

"5 BİN CİHAZ ÜRETİLMİŞ OLACAK"

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında üretimine başlanan yerli ve milli solunum cihazları, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan bir video ile tanıtıldı.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, bugün açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan 100 adet solunum cihazının tanıtımını video konferans aracılığı ile hastane açılışına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptı. Mayıs sonuna kadar 5 bin tane solunum cihazı üretileceğini söyleyen Bakan Varank, "Koronavirüs salgılı pek çok ülkeyi aciz bırakırken, Allah'a şükür Türkiye ayaklarının üzerinde dimdik duruyor. İşte bugün, bu ekosistemin bir parçası olacak muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının ilk teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Bu salgında en kritik ihtiyaçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğunu biliyorduk. Malumunuz, bugün bu cihazları ya da parçasını parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden kendi imkanlarımızla bu cihazları üretmek için Sağlık Bakanlığı'mızla eş güdüm içerisinde sürecin daha başında harekete geçtik. Nitekim bakanlığımızın destekleriyle kurulan Biosis isimli bir girişim firmasının bu alanda yaptığı çalışmalar, geliştirdiği bir ürün zaten vardı. Bu çalışmaları hızla seri üretime dönüştürmek için yerli firmalarımız bir milli seferberlik başlattı. Büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ediyoruz. İnşallah mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank gerektiği zaman diğer ülkelere solunum cihazı yardımı yapılabileceğini söyleyerek, "Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil, şu an salgınla boğuşan tüm insanlık için ürettik. Ülkemizin ihtiyacının olmadığı durumlarda diğer ülkelere de bu cihazlar çok rahat şekilde gönderilebilir. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil, yardım eden bir ülke olmak bizleri gerçekten gururlandırıyor. Bu Türkiye'nin gücüdür, Bu Türk mühendislerinin gücüdür. Bu işte emeği geçen herkese, özellikle Arçelik, ASELSAN, Baykar, Biosis firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli ve milli solunum cihazlarını tanıtmak için yayınladığı video da ise, "Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosis mühendislerinden oluşan takım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı koordinasyonluğunda millete nefes olmak için gecelerin gündüzlere karıştığı maratona başladı. Bu dönemde kimsenin kimseye parasıyla dahi vermediği kritik parçaların yerli üretimi gerçekleştirildi. Tamamı Türk mühendislerin emeği ve alın teriyle yapılan yerli yoğun bakım solunum cihazı bütün testleri başarıyla geçti" denildi.

"YERLİ VE MİLLİ VENTİLATÖRÜMÜZ KULLANIMA HAZIR HALE GELMİŞTİR"

Hastane açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise solunum cihazları ile ilgili, "Bu salgın döneminde özellikle dünyada en çok sorun olan yoğun bakım ve yoğun bakımlarda kullanılan solunum cihazı dediğimiz vantilatörler olmuştur. Burada Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bir prototip firmasının geliştirdiği, devamında Baykar Sanayi Bakanlığı'mızın yoğun desteği, ASELSAN ve Arçelik tarafından bu dönemde üretilen vantilatörleri de altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani yerli ve milli vantilatörümüz bugün itibariyle üretilmiş ve kullanıma hazır hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:45 Kaynak: DHA

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