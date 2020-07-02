Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu - Son Dakika

Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu

Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu Solunum cihazını kullanan yoğun bakım uzmanları: "Yerli üretim cihazlarımız gururlandırıyor" Türkiye'de üretilen solunum cihazları pandemi sürecinde entübe ve yoğun bakım hastaları için umut oldu.

Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak

Solunum cihazını kullanan yoğun bakım uzmanları: "Yerli üretim cihazlarımız gururlandırıyor"

ERZURUM - Türkiye'de üretilen solunum cihazları pandemi sürecinde entübe ve yoğun bakım hastaları için umut oldu.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan 10 yerli solunum cihazı ile özellikle Covid-19 hastaları olmak üzere yoğun bakımda tedavi gören hastalar başarıyla tedavi ediliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Hakkı Tör, "Solunum yetmezliği gelişen solunum cihazına ihtiyacı duyan hastalarımız için bu cihazlara ihtiyacımız vardı. Covid-19 sürecinde bu cihazlardan çok yararlandık. Hem şehrimize hem de bölge illere yoğun şekilde hizmet sağladık. Gerçekten ilk geldiğinde üzerinde 'made in Turkey' yazdığını görünce gururlandık. Gözlerimiz doldu. Çok sevindik. Gördük ki yabancı markalardan çok daha avantajlı cihazlar. Hassas dengeleri bulunan bir cihaz. Dokunmatik. Tamamen Türkçe yazılım. Türk malı olması sevindirici. Yurt dışına artık bağımlı değiliz. Pandemi sürecinde Bakanımızın ifade ettiği gibi Maske, mesafe ve temizlik kuralları buna riayet etmemiz gerekiyor" dedi.

Cihazların en büyük avantajının Türkçe olmasının büyük avantaj sağladığını dile getiren Tör, "Pandemi sürecinde kullandığımız cihazlar değil, önümüzdeki süreçte sürekli kullanabileceğimiz cihazlar. Güvenli kullanıyoruz. Bu cihaz yoğun bakımlarımızda olacak. Süreç ilerledikçe 10 olan cihaz sayısı daha da artacak" diye konuştu.

Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
11:54
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]