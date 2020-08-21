Yerli spor giyim markası ünlü markalarla yarışıyor

Gymwolves kurucuları Onur Keş ve Aslan Taşdemir, Türkiye'de kurdukları Seamles Wear üretim tesisi ile alanında en çok satış yapan markalara yetiştiklerini dile getirerek, yerli spor giyim üretimi yaptıklarını ve firmanın özellikle dikişsiz spor giyim ürünlerinin, ihraç edilen ürünler içinde önemli bir oranı yakaladığını kaydettiler.

2019 yılında İstanbul Bahçelievler'deki Seamles Wear üretim tesisine kurumsal bir kimlik kazandırarak yerli ve milli üretim yapan Gymwolves, bir yılı aşkın bir süredir Türkiye'de dikişsiz spor giyim ürünleri üretimine katkı sağlıyor.

Türkiye'de satılmaya başlanmasının ardından kısa sürede bilindik bir markaya dönüştüğünü ve satışlarını arttırdığını açıklayan firma yöneticileri, önümüzdeki yıl İzmir ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde de üretim tesisi açma düşüncesi olduğunu duyurdular. Spor giyim ürünleri tercih eden Türklerin tanınmış markalar dışında da artık dikişsiz spor ürünü olarak kalitesine göre fiyatları daha uygun olan Gymwolves markasının ürünlerinin tercih edildiğini belirttiler.

Korona virüs sürecinde satışların arttığını ve özellikle ünlü isimlerin marka hakkındaki memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirten Onur Keş ve Aslan Taşdemir, "2020 yılından itibaren ürettiğimiz yüksek kaliteli, dikişsiz spor giyim malzemelerini yurt dışına ihraç etmeye de başladık. Gymwolves'in korona virüs salgınının etkisi ile internet üzerinden aldığımız siparişlerde de Haziran ve Temmuz aylarında bir yükseliş gözlemledik. İnternetten verilen yoğun siparişler Ağustos ayında da devam ediyor. Özellikle ünlü isimler markamızı pandemi sürecinde çokça tercih ettiler, onların memnuniyetinin sonucunda Gymwolves markasına güven daha da arttı" ifadelerine yer verdiler. - İSTANBUL