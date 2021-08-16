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Yerli start-up'lara 727 milyon dolar yatırım - Son Dakika

Yerli start-up'lara 727 milyon dolar yatırım

16.08.2021 12:15
Yerli start-up'lara 727 milyon dolar yatırım, System.String[]

KPMG Türkiye ve 212 iş birliğiyle hazırlanan 'Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'na göre aşılanmayla birlikte küresel makroekonomik durum toparlanıyor.

Türkiye girişim ekosisteminin yükseliş trendi de sürüyor. Girişim ekosisteminde yılın ikinci çeyreğinde 57 işlem ve 727 milyon dolarlık rekor yatırım hacmi gerçekleşti.

2021'in ilk yarısı istisnai oldu

Türkiye, 2021'in ilk yarısında Getir ve Dream Games olmak üzere iki farklı unicorn üretti. Türkiye'de doğan toplam unicorn sayısının 2021 Haziran itibariyle üç olduğu düşünülürse, 2021'in ilk yarısı istisnai bir dönem oldu.

Getir değerini 7,5 milyar dolara çıkardı

Getir, Haziran 2021'de D Serisi turunda 550 milyon dolar artırdı ve son finansman turundan sadece üç ay sonra yeni sermaye de dahil olmak üzere değerlemesini yaklaşık üçe katlayarak 7,5 milyar dolara çıkardı. Son yatırım turunda da yer alan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir'e yatırımlarını bu turda da sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir'in yeni azınlık ortakları oldu. Getir, 2021 ilk çeyrekte unicorn olduktan sonra ikinci çeyrekte de decacorn olma yolunda hızlı ve büyük bir adım atarak uluslararası faaliyetlerine hız kattı.

Dream Games üçüncü unicorn oldu

Dream Games, İngiltere merkezli yatırım şirketi Makers Fund ve ABD merkezli yatırım şirketi Index Ventures liderliğindeki Haziran 2021'de 150 milyon dolarlık B Serisi yatırım topladı. Dream Games, Türkiye'de 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan üçüncü girişim olurken, oyun alanında unicorn olan Peak Games'den sonraki ikinci girişim oldu."

Raporda öne çıkan sonuçlar şu şekilde yer aldı:

Küresel girişim yatırımları, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki 153 milyar dolarlık rekor yatırım hacminin yanı sıra aynı dönemde yeni unicorn sayısında da 136'ya ulaşarak yeni bir rekora da imza atmış oldu.

Hızlı teslimat ve lojistik, oyun, pazar alanı ve fintech, sırasıyla işlem hacmine göre en fazla yatırım çeken sektörler oldu. İşlem sayısı açısından, ilk çeyrekte olduğu gibi oyun sektörü öncülük ederken, onu fintech, sağlık teknolojileri ve SaaS (hizmet amaçlı yazılım) takip etti.

Türkiye'nin oyun sektöründeki girişimleri büyümeye devam etti ve yatırımcı ilgisi nezdinde popülerliğini korudu. İkinci çeyrekteki en büyük on işlemden üçü oyun sektöründe gerçekleşen Dream Games, Uncosoft ve Veloxia işlemleri oldu.

2021 ikinci çeyrekte en büyük on işlemin beşi satın alım, geri kalanı ise yatırım olarak gerçekleşti. Öne çıkan en büyük iki satın alma işlemi GarajSepeti'nin Meksikalı Kavak Intermediate Holdings tarafından 25 milyon dolara satın alınması ve oyun şirketi Uncosoft'u ise 20 milyon doları bedel ile Rollic Games tarafından satın alınması oldu.

Türkiye, Yatırım, oyunlar, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Yerli start-up'lara 727 milyon dolar yatırım - Son Dakika Ekonomi


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