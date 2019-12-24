Yerli süper kahramanlar dünyayı değil

İlk hikayesinin çekimlerine 2020 Mayıs'ta başlanması planlanan "T-World Sinematik Evreni"nde 36 yerli karakter yer alıyor.



Karakter ve evren tasarımı ortak kadim tarih ve Mevlana, Harezmi, Ali Kuşçu, Ahmet Yesevi gibi isimlerden etkilenerek yapılan proje, alışılmışın dışında bir "süper kahraman" algısı için gün sayıyor.



Proje çalışmalarına 4 yıl önce başlayan Bülent Turgut, "Altay", "Su Perisi", "İkizler", "Rumi", "Nazar" ve "İnsan Tamircisi" isimli ilk 6 karakterin tanıtımını Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen televizyon ve dijital içerik fuarı MIP TV'de yapmaya hazırlanıyor.



Turgut, "süper kahraman" denildiğinde ilk olarak, 20'nci yüzyılın başlarında şekillenmeye başlayan ABD çizgi roman evreninin geldiğini söyledi.



"Fantastik ve bilim kurgu alanlarında uzmanlaşmış bir yapı olacağız"



Bu evrenin sinema ve televizyonun ardından internet kültürüyle birlikte dijital platformlara geçtiğini aktaran Turgut, "Eskiden sadece 'Superman', 'Batman' filmleri izlerdik. Sonra 'Justice League' diye bir kavram çıkardılar. Neden? İhtiyaçlar, talepler, sosyolojik dönüşümler ve teknoloji gelişimi bunu şart haline getiriyor. Biz yola 'Türkiye'de süper kahraman sinematik evreni yaratacağız. Fantastik ve bilim kurgu alanlarında uzmanlaşmış bir yapı olacağız. İlk karakter evrenimizi tanıttıktan sonra, bu konuda Türkiye merkezli çalışmak isteyen yaratıcı bireylere ortam da oluşturacağız.' diye çıktık." ifadelerini kullandı.



Turgut, T-World Sinematik Evreni'nin bir karakter dünyası olduğuna işaret ederek, "Yani tek bir projeden bahsetmiyoruz. Biz bu genel hikaye evreni içinde 36 karakter çalıştık. Aslında sadece bir tek dizi yapmıyoruz, bir platform oluşturuyoruz. Bu platformun ilk hikayesini 6 karakterin kesişme ve ayrışma noktalarıyla anlatacağız. Sinemaları, dizileri olan bu karakterler aynı evrende yaşayacak." diye konuştu.



Projenin zorluklarına ve büyük yatırım gerektirdiğine değinen yapımcı, şöyle devam etti: "Biz 'Marvel' ve 'DC Comics'in 100 yıllık kültürü ve üretimine saygı duymakla beraber, bu evrenlerin ve kahramanların 'Türk versiyonları'nı yapmıyoruz. Bizim bakış açımız çok farklı. Tarihsel gelenekleri olan bir coğrafyada yaşıyoruz. ABD'nin süper kahramanları yıllardır dünyayı kurtarıyor. Kötülük ekseni her zaman olacak ama bizim süper kahramanlarımız sadece dünyayı değil insanlığı kurtaracak. Çünkü bizim yöntemlerimiz çok farklı şeylerden besleniyor. Biz Dede Korkut hikayeleriyle büyümüş bir milletiz. Coğrafi hikayelerin bize sunduğu gerçek süper kahramanlar zaten hayatımızda var. Tabii ki aksiyonun en iyisi olacak ama biz olaylara insani ve duygusal eksenden bakıyoruz. Dolayısıyla sinematik evrenimizi kurarken Harezmi'den, Rezzaz el-Cezeri'den, tasavvuftan, Mevlana'dan etkilendik. Bu evren, kendi kültür coğrafyamızın kahramanlarını yeni neslin anlayacağı dilde, görsellikte ve her şeyden önemlisi hikayecilikte anlatacak."



Turgut, Türkiye'nin son zamanlarda dizi ihracatındaki yükselişine değinerek, "Bu proje sadece Türkiye'yi değil Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Rusya'ya kadar geniş bir hinterlandı ilgilendiriyor. İki yıl sadece hikayeciliği üzerine çalıştık. 'Artık biz de varız.' demek için yola çıktık. Ayrıca ciddi yatırımların yanı sıra ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu süper kahraman kostümlerinin değişme vakti geldi"



Senaryoların iki yıl önce hazır olduğunu aktaran Turgut, "evren"in meraklılarıyla buluşma zamanlamasının sebebini şöyle açıkladı:



"Çocuklarım doğduktan sonra bir süre TRT Çocuk gibi önemli hamleler yapmış bir kanaldaki içerikleri izlediler. Belli bir yaştan sonra çocuklar okulda falan yabancı süper kahramanlardan etkilenmeye, onların kostümlerine özenmeye başladı. O zaman da emin oldum. 'Bu süper kahraman kostümlerinin değişme vakti geldi.' dedim. Teknik olarak Türk sinema ve televizyon dünyasında böyle bir eksik vardı. Çocukların takip edeceği, tamamen bizim kültürümüze odaklı doğru işler yapan süper kahramanımız neden olmasın? Yani bu işin profesyonel tarafının yanında bir amaca hizmet etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Geleceğe dair kalıcı şeyler bırakma derdindeyiz. Kendi çocuklarım üzerinden, torunlarımızın da göreceği, seveceği, benimseyeceği işler yapma amacındayız."



Bülent Turgut, görsel içerik anlayışının dönüşmeye başladığını ve dünyada birçok ülkenin dijital platform süreçlerini hızlı bir şekilde işlettiğini dile getirdi.



Dijital platformlarda tüketilen içeriğin yaklaşık yüzde 40'ının fantastik ve bilim kurgu yapımları olduğuna dikkati çeken Turgut, ekip arkadaşlarıyla birlikte bu alanda uzmanlaştıklarını ve kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini anlattı.