Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı - Son Dakika
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Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı

07.05.2022 14:50

Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandıANKARA Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli tabanca 'METE'nin güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı

ANKARA Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli tabanca 'METE'nin güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tabancaların güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandığını duyuran Demir, 'METE'nin üretim aşamasının ve mekanizmasının yer aldığını bir videoyu da ekledi.

Demir, yaptığı paylaşıma şu notları düştü:

"Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren 'METE' tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda 'METE' tabancalarından teslim ettik."

Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı
Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı
Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı
Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli tabanca 'METE' güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı - Son Dakika
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