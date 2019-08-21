Son Dakika Haberleri: Yerli tabanca üretiminde 'seri' dönem
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Yerli tabanca üretiminde 'seri' dönem

55 dakika önce

Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine teslimatlarını sürdürüyor.

Yerli tabanca üretiminde 'seri' dönem, System.String[]
Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine teslimatlarını sürdürüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:10 
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