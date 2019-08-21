Yerli tabanca üretiminde 'seri' dönem
55 dakika önce
Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine teslimatlarını sürdürüyor.
Türk savunma sanayisindeki silah üreticileri, Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine teslimatlarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:10
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