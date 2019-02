Yerli Tasarım Lüks Araç Psg Başkanını da Cezbetti

Ultra lüks özelliklerle dizayn edilen yerli tasarım araç yoğun ilgi görüyor. Aracı tasarlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç aracın talep rekorları kırdığını kaydederek, Fransız futbol kulübü PSG'nin Başkanı Nasır El-Halifi'nin de ilgisini çektiğini söyledi. Malkoç, başkan Nasır El-Halifi'nin araç için siparişte bulunduğunu bildirdi.Yerli tasarım ultra lüks araç dünya genelinde ilgi görüyor. Aracın tasarımını gerçekleştiren Ertex Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, dünya genelindeki milyarderlerin araca yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek araca son talebin Fransa 'nın dev futbol devlerinden Paris Saint Germain 'in (PSG) Başkanı Nasır El-Halifi'den geldiğini söyledi.Salih Malkoç, "Fransa'daki bir müşterimiz için yüzde 100 el işçiliği kullanarak tasarımını gerçekleştirdiğimiz otomobilimiz şu an talep rekoru kırıyor. Tüm dünyadan aynı otomobilden almak isteyen önemli isimler bize ulaşıyor. Maybach tasarımlı aracımızdan sipariş veren isimler arasında Paris Saint Germain futbol kulübünün başkanı Nasır El-Halifi de bulunuyor. Paris Saint Germain Kulübünün Başkanının da aralarında bulunduğu milyarderler dünyada 1 tane olan Türk tasarımı otomobilden istiyor" dedi.Maybach olarak tasarlandı Araç ile ilgili yapılan açıklamada; tasarım için Mercedes 'in V-Class (Vito) modeli kullanılırken; şirket, bu otomobili, ultra lüks bir Maybach olarak yeniden tasarladı. 27 cm uzatılmış Mercedes Vito kullanılarak geliştirilen otomobil, neredeyse Maybach ile aynı görünüme sahip ve Maybach Edition panjur taşıyor. Elektronik olarak kumanda edilen, birbirinden bağımsız dört ayrı koltuk, bej rengi deri döşemeye sahip. İç döşemede el yapımı doğal ahşap kaplama ve alcantara kullanıldı. Televizyon , oyun konsolu ve Apple TV de eklenen araçta, tablet üzerinden kumanda edilerek açılıp kapanabilen çalışma masası ve yine tabletten kumanda edilebilen buzdolabı da yer alıyor.Ses geçirmez kaplamaAyrıca; otomobilde sürücü mahalli ile VIP alanını birbirinden ayırarak ses geçirmez bir mahremiyet alanı oluşturma görevi de gören, kapanıp açılabilir 32 inç (81 ekran) bir LED TV de yer alıyor. Fransız bir iş insanı için özel olarak tasarlanan ve Türkiye 'de yüzde 100 el işçiliği ile üretilen araç, geçtiğimiz günlerde Fransa sokaklarında boy göstermeye başlamasının ardından Amerika 'dan Rusya 'ya tüm dünya basınında da haberlere konu olması dikkat çekti. - İSTANBUL