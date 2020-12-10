Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak - Son Dakika

Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak

10.12.2020 08:32
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak, System.String[]

MERKEZİ Antalya'da bulunan Maren Robotics tarafından tamamı yerli üretim olan insansız su altı ve su üstü robotların tanıtım filmi Kaş'ta çekildi.

MERKEZİ Antalya'da bulunan Maren Robotics tarafından tamamı yerli üretim olan insansız su altı ve su üstü robotların tanıtım filmi Kaş'ta çekildi. Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Sahil Güvenlik ve jandarmanın envanterine dahil ettiği robotların çalışma görüntüleri, yurt dışındaki tanıtım fuarlarında gösterilecek.

Antalya'da 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Ahmet Utku Atay ve Emre Ege'nin kurucusu olduğu Arneda Elektronics ve Desistek Teknoloji'nin birleşmesiyle ortaya çıkan Maren Robotics, tamamı yerli yazılım olan su altı ve su üstü robotlarının tanıtım filmlerini Kaş'ta çekti. Askeri amaçla yerli üretim olan robotlar, su altında ve su üstünde yeteneklerini sergiledi. Kaş ilçesi açıklarına turistik amaçlı batırılan uçak enkazına dalış yapan Saga Pro adlı su altı robotunun çalışma anları, su altı film yönetmeni Alican Abacı tarafından görüntülenerek film haline getirildi. Daha önce Van Gölü'nde meydana gelen kazada ve Hazar Denizi'nde su altı arama kurtarma çalışmaları için kullanılan su altı robotunun görüntüleri, yurt dışındaki tanıtım fuarlarında gösterilecek.

300 METREYE DALIP, KOLUYLA TUTTUĞUNU YUKARI ÇIKARIYORDar uçak gövdesi içinde hareket edip, kokpite kadar ilerleyen, çevresindeki kameraların yardımıyla görüntüleri toplayarak deniz üstünde bulunan komuta merkezine ulaştıran Saga Pro, 300 metre derinliğe dalış yaparak çalışabiliyor. Geliştirilmesi 5 yıl süren su altı robotu, önündeki kol vasıtasıyla nesneyi veya kişiyi tutup yukarı çıkarabilme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Robotun önündeki sonarın, görüşün düşük olduğu derin dalışlarda 100 ila 150 metreye kadar tarama yapma özelliği bulunuyor. Robot, sadece arama kurtarma faaliyetlerinde değil, su altındaki elektrik, telefon ve internet ağlarının kablolarının kontrolleri ve gözlemleri için de kullanılabiliyor.CANKURTARAN ROBOTU 'FASTY'NİN HIZI DİKKAT ÇEKİCİSu altı robotunun yanı sıra, su üstü arama ve kurtarma görevi için üretilen cankurtaran robotu Fasty'nin çalışma anları da kurgulanan kurtarma operasyonuyla gözler önüne serildi. Hızla denizdeki kazazedenin yanına giderek yaralıyı güvenli bölgeye ulaştıran Fasty, hızı ve manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Uzaktan kumandalı bir aracı kullanır gibi ileri geri, sağa sola yönlendirilen robotun ön paneline kamera takılıp, çalışmaları kayıt altına alınabiliyor.TAMAMI YERLİ ÜRETİMMaren Robotics ortağı Ahmet Utku Atay, su altı robotunun yazılım ve dizaynının tamamının yerli olduğunu söyledi. Ahmet Utku Atay, 2011 yılından bu yana su altı ve su üstü robot teknolojisi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Maren Robotics ile robot teknolojisini denize tamamen yerli olarak taşıdık. Su altı robotumuz deniz kuvvetleri, sahil güvenlik operasyonlarında kullanıldı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Hazar Denizi'ne düşmesi sonucu robotumuz göreve gönderildi. Van Gölü'nde yaşanan tekne kazasında tekne enkazına ulaşan Saga Pro'ydu. Robotlarımızın tanıtımını yurt dışında yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.'MÜHENDİSLERİMİZ ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE EDİYOR'Yerli üretici olmanın en büyük avantajının cihazlarda bir arıza veya aksaklık durumunda çok hızlı müdahale etme özelliği olduğunu kaydeden Atay, "Olası bir arıza durumunda mühendislerimiz çok hızlı müdahale edebilir. Yerli üretim ve yerli yazılım kullanmanın en önemli yararlarından biri bu. Su altında ve üstünde dışarıya bağımlılığı bitirecek çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.TURİSTİK VE SPORTİF SU ALTI SU ÜSTÜ DRONLARI GELİYORŞirket ortağı aynı zamanda AR-Ge yöneticisi Emre Ege, şu zamana kadar askeri robotlar üzerine çalıştıklarını, sportif ve turistik arenada da kullanılmak üzere yeni projeler üzerine AR-GE çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar denizle ilgili, ancak farklı alanlarda da yaygınlaştıracağız. Sportif amaçlı su altı ve su üstü dronları geliştiriyoruz. Türk turizmi için de farklılık getireceğiz. İnsanlar eğlence amaçlı kullanabilecek. Şimdiye kadar askeri arena için robotlar üretirken, artık deniz eğlenceleri için enerji harcayacağız."


Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak
Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak

Hazar Denizi, Van Gölü, Antalya, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Kasıklarından pompalı tüfekle vuruldu Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor
Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı         
08:44
Trump'ın atadığı başsavcı Biden'ın oğluna vergi soruşturma açtı Trump'ın atadığı başsavcı Biden'ın oğluna vergi soruşturma açtı         
08:24
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı         
23:54
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 08:53:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli teknoloji deniz robotları, yurt dışında tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei