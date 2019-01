Yerli Teknoloji Proceed'i Fransız Şirket Satın Aldı

Küresel ön ödemeli kart pazarı liderlerinden Fransız Up Group, yerli teknoloji ihraç eden Proceed Labs'i 14 milyon TL'ye satın aldı. İlk olarak Romanya 'da piyasaya sunulan teknolojinin 2019'da Fransa İtalya ve Meksika 'da yer alması planlanıyor.Şirketlerin satış süreçlerini dijitalleştirmeye odaklanan yerli teknoloji Proceed yazılımının üreticisi Proceed Labs hisselerinin yüzde 100'ü, küresel ön ödemeli kart pazarı liderlerinden Fransız Up Group tarafından satın alındı. 14 milyon TL değerindeki bu satışla Proceed yazılımı Up group'un faaliyet gösterdiği 19 ülkede kullanılmaya başlanacak.2,5 Saatlik iş 15 dakikaya düşecekYapılan bilgilendirmede; Proceed Labs tarafından üretilen teknoloji, B2B alanında iş yapan şirketlerin satış süreçlerini, müşterinin teklif talebi anından sözleşme formunu doldurup hizmeti almaya başlamasına kadar, imza süreçleri ve ödemeler de dahil olmak üzere dijitalleştirecek, böylelikle şirketlerin kar ve verimliliği artacak. Proceed ile satış ekiplerinin süreçte tekrar tekrar veri girmek, teklif oluşturmak, e-posta yazmak gibi günde 2,5 saat harcadığı, katma değeri satışa göre daha düşük olan operasyonel adımlar otomatikleşecek. Geliştirilen teknoloji, tüm satış süreçlerine entegre edildiğinde ekip verimliliği yüzde 25 artış gösterecek.Proceed Labs Kurucu Ortağı ve CEO 'su Altuğ Beşer; "Satış verimliliğini artırmak adına yapılmış en büyük atılım CRM sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması olarak görülüyor. Ancak küresel araştırmalar, CRM projelerinin üçte birinin başarısız olduğunu gösteriyor. CRM'in işlerin büyümesine birebir etkisi değerlendirildiğinde bu başarısızlık oranı yüzde 90'lara ulaşabiliyor. Biz Proceed ile, CRM ürünlerinin tam performans kullanılmasına yardımcı olmanın yanı sıra manuel yönetilen satış süreçlerini de dijitalleştirerek satışçıların günde 2,5 saat ayırdıkları satış dışı operasyonel işlerini 15 dakikada tamamlamalarını sağlıyoruz. Up Group ile birlikte hedefimiz, 4 kıtada 19 ülkede tüm satış ekiplerinin süreçlerini dijitalleştirmek, Proceed ile sözleşmesini tamamlayan şirket sayısını 100 bine ulaştırmak" dedi.Proceed teknolojisini ilk olarak 2016'da OfisPaneli markası altında kullandıklarını belirten Beşer, Ofis Paneli'ni hayata geçirdikleri süre boyunca işletmelere 3 kişilik bir satış ekibiyle 11 bin teklif gönderdiklerini, 3 bin 900 işletmeye de online satın alma deneyimini ulaştırdıklarını belirterek Up Group satın alması öncesindeki son 12 ayda aylık yüzde 22'lik bir gelir büyümesiyle 5,4 milyon TL'lik ciroya ulaştıklarının altını çizdi.Yerli teknoloji Proceed 19 ülkeye ihraç edilecekSatın alma süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Up Group Avrasya Müdürü Julien Anglade, "Çok önemli bir satın alma gerçekleştirdik. Türkiye 'den üretilen Proceed ürünü, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerimizde uygulanabilir olmasını görmemizin yanı sıra B2B iş yapan birçok şirketin satış süreçlerini iyileştirebilecek olması UP Group olarak yatırım kararımızda çok etkili oldu. Proceed Labs'in bilgi ve tecrübesini farklı ülkelere taşıyacağız" şeklinde konuştu.Proceed'in global yayılma planlarını anlatan Proceed Labs Kurucu Ortağı Erdem Gelal ise yurtdışına açılırken Proceed teknolojisinin plug & play (tak-çalıştır) modelinin önemli bir rekabet avantajı sağladığının altını çizerek sözlerine şöyle tamamladı: "Teknolojimizi ilk günden beri sadece Türkiye'de kullanılmak üzere değil, herhangi bir ülkede, herhangi bir satış sürecine uyum sağlayabilecek şekilde geliştirdik. Bu sayede 3 ay önce Romanya'ya açıldık, 2019 yılında ise teknolojimizi Fransa, İtalya ve Meksika'ya götürmeyi hedefliyoruz. Up group'un faaliyet gösterdiği diğer 15 ülkeye de genişlemeye devam edeceğiz". - İSTANBUL