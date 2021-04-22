Yerli teknoloji şirketi WhatsApp'in çözüm ortağı oldu - Son Dakika

Yapay zeka destekli dijital asistanlarla iletişim çözümleri sunan yerli teknoloji şirketi MindBehind, WhatsApp'in orta ve büyük ölçekli işletmeler için sunduğu WhatsApp Business'ın ilk Türk çözüm sağlayıcılarından biri oldu.

180 ülkede 2 milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Türkiye'de de en aktif kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulama, orta ve büyük ölçekli işletmeler için sunduğu WhatsApp Business API (WhatsApp İşletme Çözümü) ile de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok şirket tarafından ilgi görüyor. Öte yandan Türkiye, yalnızca uygulamaya kazandırdığı geniş kullanıcı kitlesiyle değil teknoloji alanındaki başarısıyla da WhatsApp'in odağında yer alıyor. Son olarak yapay zeka destekli dijital asistanlarla iletişim çözümleri sunan yerli teknoloji şirketi MindBehind, dünyada sınırlı sayıda bulunan WhatsApp İşletme Çözümü Sağlayıcılarından (BSP) biri olduğunu duyurdu. Böylece şirket, WhatsApp Business API konusunda uzmanlığı bulunan sayılı girişimin yer aldığı küre-sel bir topluluğun da parçası oldu.

"BU ALANDA İLK TÜRK GİRİŞİMLERDEN BİRİYİZ"

WhatsApp ile sundukları bu çözüm hizmetine dair değerlendirmelerde bulunan MindBehind Kurucu Ortağı Anıl Kiper, "Uzun zamandır markalarımıza WhatsApp Business konusunda çözümler sağlıyorduk. Ancak bu hizmeti yurt dışı çözüm sağlayıcılarından sunabiliyorduk. Artık gururla söyleyebiliriz ki WhatsApp İşletme Çözümü Sağlayıcısı (BSP) olan ilk Türk girişimlerden biri olduk. Türkiye'deki şirketlere Türkiye'nin en popüler mesajlaşma uygulamasını güvenilir ve ölçeklenebilir bir şekilde kullandırabileceğiz. Sektördeki ve mesajlaşma alanındaki deneyimimiz ile şirketlere WhatsApp yolculuklarında yardımcı olmayı ve WhatsApp işletme çözümlerini tam potansiyeliyle kullanabilmeleri için onları desteklemeyi heyecanla bekliyoruz" dedi.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN FATURA KESİLEBİLECEK

WhatsApp Business API kullanan şirketlerin müşterilerinin anlık mesajla ilettikleri taleplerine tek bir telefondan yetişmeye çalışmak yerine, pek çok müşteriye aynı anda, aynı numara üzerinden cevap verebilecek şekilde birden çok müşteri temsilcisi ile destek sağlayabildiğini söyleyen Kiper, "Yine uygulamada sanal asistanlar gibi yapay zeka destekli çözümleri kullanabiliyorlar. Ayrıca tüm mesaj akışları entegrasyonlar sayesinde Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) gibi servislerle konuşabiliyor ve tüm mesaj akışı raporlanabiliyor. WhatsApp Business API kullanmak isteyen şirketler, bu hizmeti WhatsApp tarafından seçilmiş, mesajlaşma konusunda uzman çözüm sağlayıcılarından alabiliyor. Edinilen bilgilere göre dünyada sınırlı sayıda bulunan bu çözüm sağlayıcılarından biri olan MindBehind, her numara için yapılacak hesap kurulumunu Türkiye'deki veri merkezleri ya da şirket içi sistemler üzerinden (On-Premise) sağlayabilirken, WhatsApp Business faturaları ise Türk Lirası üzerinden kesilebilecek" diye konuştu.