Yerli teknoloji şirketine yeni yatırım - Son Dakika

Yerli teknoloji şirketine yeni yatırım

25.11.2020 13:09
Yerli teknoloji şirketine yeni yatırım, System.String[]

Yerli teknoloji şirketi Bulutistan'ın yüzde 25'ini Ak Portföy satın aldı.

Yerli teknoloji şirketi Bulutistan'ın yüzde 25'ini Ak Portföy satın aldı. 2019 yılında Deloitte tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Bulutistan'ın Kurucu Ortağı Orçun Murat Özalp, "Bulut pazarının önemli oyuncularından biri olmaya ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Son dört yıllık gelir rakamındaki yüzde 9,682'lik büyüme ile  Türkiye'nin en hızlı büyüyen yerli teknoloji şirketi olarak dikkat çeken Bulutistan son yatırımla birlikte bulut teknolojileri dünyasındaki global oyuncular arasındaki yerini pekiştirdi. 2015 yılında Begim Anıl Başlıgil ve Orçun Murat Özalp tarafından kurulan şirketin yüzde 25'i Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından satın alındı. Bulut sistem entegratörü olarak veri depolama ve bulut yönetimi gibi hibrit bulut çözümleri sunan Bulutistan, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesinde EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen 20. teknoloji şirketi olmuştu.

"TÜRKCORN OLMA HEDEFİYLE ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA ALDIĞIMIZ DESTEK GURUR VERİCİ"

Ak Portföy'den aldıkları yatırımın yeni hedefler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten Bulutistan Kurucu Ortağı Orçun M. Özalp, "Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir teknoloji şirketi olarak bugün hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada kanıtladığımız başarıların meyvelerini topladığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin değerini 1 milyar dolar ve üzerine taşıyarak Türkiye'den bir 'unicorn şirketi' çıkarma ve Türkcorn olma hedefiyle ilerlediğimiz bu yolda Ak Portföy'den aldığımız destek ise gurur verici. 2019 yılında dolar bazında yüzde 29 büyüyerek büyük bir ivme kazanan bulut pazarının önemli oyuncularından biri olmaya ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

BEŞ YILDA PEK ÇOK ÖDÜLÜN DE SAHİBİ OLDU

Henüz beş yıl önce kurulan ve kısa zamanda kaydettiği başarılarla pek çok ödüle layık görülen yerli teknoloji şirketi, son olarak IBM Beacon Awards yarışmasında Outstanding Solution Winner ödülünün sahibi oldu. Aynı yarışmada daha önce iki kez Best Practice Award ödülü alan Bulutistan, aynı zamanda bu yılki Deloitte Technology Fast 500 EMEA listesine giren 21 Türk şirketi arasında da yer alıyor.


Yerli teknoloji şirketine yeni yatırım

Türkiye, Özalp, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli teknoloji şirketine yeni yatırım - Son Dakika Ekonomi


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