"Yerli teknoloji şirketlerinin yüzde 73'ü nitelikli işgücü arıyor" - Son Dakika

"Yerli teknoloji şirketlerinin yüzde 73'ü nitelikli işgücü arıyor"

10.03.2021 11:06

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye'nin Dijitalleşme Endeksi Raporu'na göre Türkiye'nin dijitalleşme notu 2019'da 5 üzerinden 2,94 iken 2020'de 3,06'ya yükseldi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye'nin Dijitalleşme Endeksi Raporu'na göre Türkiye'nin dijitalleşme notu 2019'da 5 üzerinden 2,94 iken 2020'de 3,06'ya yükseldi. Bu artış istihdama da yansıdı, sektördeki çalışan sayısı 2020 yılında 150 bini aştı. Sonuçları değerlendiren yerli teknoloji şirketi Porte'nin Genel Müdür Yardımcısı Enes Güren, pandemiyle dijitalleşmenin arttığını ve bunun istihdama yansıdığını söyledi. Güren, "Sektördeki büyüme 2021'de de devam edecek. Nitelikli yazılımcılara çok ihtiyaç duyuyoruz. TÜBİSAD'ın raporu, şirketlerin yüzde 73'ünün nitelikli işgücü eksikliği çektiğini gösteriyor. Özellikle uzaktan çalışma modeli nitelikli yazılımcı ihtiyacını artırırken, beyin göçü, yerli teknoloji şirketlerinin büyümesinin önünde tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

"YURT DIŞI KARİYER DEĞİL EĞİTİM İÇİN TERCİH EDİLMELİ"

Üniversitelerin sektörün ihtiyacından daha fazla mezun verdiği halde, yetenekli yazılımcıların yurt dışını tercih ettiğini belirten Enes Güren, "2006 yılından bu yana yurt dışına teknoloji geliştirme hizmeti ihraç ediyoruz. Sahip olduğumuz yetenek ve kaynaklarla, dünyanın 25'ten fazla ülkesinde aynı anda büyük operasyonlar yürütebiliyoruz. Ancak her geçen gün hızlanan dijital dönüşüm, daha büyük hareket alanı ve daha fazla yetenek gerektiriyor. Yetenekli yazılımcı bulmakta her geçen gün daha fazla zorlanıyoruz. Yurt dışının kariyer değil eğitim için tercih edilmesini arzu ediyor, yazılımcılarımızın uluslararası eğitim programlarına katılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL GİRİŞİMLER İÇİN YETENEKLİ YAZILIMCILAR ARANIYOR"

Türkiye'deki nitelikli yazılımcıları kazanarak ve gelişimlerini destekleyerek bir 'yetenek evi' haline gelmeyi hedeflediklerine de değinen Enes Güren, "Farklı şirketlere yaptığımız yatırımlar ve ortaklıklarımızla her geçen gün büyüyor, bir tarafta Shipzip gibi bir marka ile dünyanın her yerine gönderi yapabilirken, bir yandan da büyük bir bankanın ödeme altyapısını hazırlayabiliyoruz. Amerikadaniste, Boxinus ve Shippn girişimlerimizle global pazarlarda alışveriş fırsatı sunuyoruz. Bu hızlı büyüme döngüsünü de bünyemizdeki yetenekli yazılımcılara teslim ediyoruz. Böylece çalışanlarımız hem global bir dijital ekosistemin parçası oluyor; hem de şirket kültürünün zenginleştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Biz de başarılı yazılımcılara girişim desteği vererek hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Yeni yazılımcıları bünyemize katmak için de büyük bir enerji harcıyoruz" dedi.

"YILDA EN AZ 50 SAAT EĞİTİM SUNUYORUZ"

Son dönemde teknoloji tarafında yeni iş modellerine odaklandıklarını belirten Porte Bilişim ve İletişim Teknolojileri Müdürü Dr. Vural Erol ise "Ar-Ge merkezimizde sürekli yeni projeler üretiyoruz. Kendi markalarımız için yürüttüğümüz projelerin yanı sıra, dışarıya sunduğumuz servisler için de farklı yetkinliklerdeki yazılımcıları ekibimize katmaya özen gösteriyoruz. Python, MongoDB, ASP.Net, C# ve T-SQL,MVC, HTML5/JavaScript/CSS, JSON, AWS, .NetCore gibi farklı teknoloji ya da programlara hakim yazılımcılarla kapımız her zaman açık. Ar-Ge merkezimizin bünyesindeki tüm ekibe yıllık en az 50 saatlik eğitimin şirket tarafından verilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.


Yerli teknoloji şirketlerinin yüzde 73'ü nitelikli işgücü arıyor

Türkiye, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Yerli teknoloji şirketlerinin yüzde 73'ü nitelikli işgücü arıyor' - Son Dakika Ekonomi


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