Yerli teknolojiyle uzaktan sağlık takibi - Son Dakika

Yerli teknolojiyle uzaktan sağlık takibi

Sosyal izolasyon döneminde uzaktan dijital sağlık takibi yapmak amacıyla yerli teknoloji geliştirildi.

Yerli teknolojiyle uzaktan sağlık takibi, System.String[]

Sosyal izolasyon döneminde uzaktan dijital sağlık takibi yapmak amacıyla yerli teknoloji geliştirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin önde gelen teknogirişim firmalarının öncülüğünde kurulan MedInnovate Konsorsiyumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgın hastalıkların etkin yönetimiyle ilgili önemli bir adım attı.

Bu kapsamda, sosyal izolasyon nedeniyle evde kalması gereken 65 yaş üstü bireylerin ve kronik hastaların sağlık takiplerini yapabilecek bir çözüm hayata geçirildi.

Yerli teknoloji ile geliştirilen program sayesinde, söz konusu kişilerin yakınları virüs bulaşma riski nedeniyle görüşemedikleri sevdiklerinin sağlığını 7 gün 24 saat uzaktan takip edebilecekler.

MedInnovate ismi verilen yerli uygulama için takip edilecek kişinin taktığı akıllı bileklik yeterli oluyor. Kişinin nabız, oksijen satürasyonu, tansiyon, vücut sıcaklığı ve EKG ölçümlerine ek olarak hareket, uyku ve beslenme alışkanlıkları, düşme, hareketsiz kalma, güvenli alan dışına çıkma, yardım isteği gibi acil durum bilgileri sağlık uzmanlarına tamamen yerli imkanlarla üretilen akıllı bileklik yardımıyla iletilip sürekli izlenebiliyor.

Acıbadem Mobil Sağlık uzmanları da kullanıcılara akıllı bileklik ve görüntülü iletişim aracılığıyla destek veriyor, ölçüm değerlerinin eşik değerleri aştığı durumlarda haberdar olup müdahale edebiliyor.

Ev ortamında ön tanı

Yenilikçi sağlık çözümleri geliştiren ve sunan birçok firmanın iş birliğiyle oluşturulan MedInnovate Konsorsiyumu, ürün ailesine yakın zamanda giyilebilir sensörler, evde sağlık etkileşim araçları ve evde tanı testi uygulamaları eklenmeyi planlanıyor.

MedInnovate, bu uygulama ve akıllı bileklikle salgın hastalıkların filyasyon etkinliğini artırmakla kalmayacak aynı zamanda bu salgınlardan en çok etkilenen kronik hastaların ve 65 yaş üstü bireylerin bağışıklık sisteminin geliştirilmesine de önemli katkı sağlayacak.

Geliştirilen bu uygulama, evlere ulaştırılabilecek tanı cihazları ve sağlık personeli arasında bir köprü görevi görecek. Böylece normalleşme sürecinde bulaşıcı hastalıklara karşı risk grubunda bulunan kullanıcılara hastanede uygulanabilecek ön tanı araçlarının ev ortamında uygulanabilmesinin önü açılacak.

Hızlı müdahale ve destek

Dijital Sağlık Takip ve Destek Paketi'nde bulunan PingBit Mate2D akıllı bileklik sayesinde kişiler, yakınlarının egzersiz, ilaç kullanım, ölçüm zamanlarını düzenleyip, sağlıklarının yerinde olduğundan emin olabiliyor.

Mate2D ile anlık konum, düşme, hareket düzenindeki değişiklikler gibi detaylardan haberdar olunup, Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri desteğiyle acil durumlarda hızlı müdahale ve destek sağlanabiliyor.

Sistemde yer alan "çevresel cihaz ve sensörler" ile sağlık verileri ve çevresel veriler otomatik ve sürekli kaydedilebiliyor, güvenli arşivde saklanabiliyor.

Konum Takip Sistemi'yle iç ve dış mekandaki konum gözetimi yapılabiliyor. Akıllı Hareket Analizi'yle günlük davranış, pozisyon, aktivite ve uyku bilgileri gözlemlenebiliyor, Karar Destek Sistemi ile büyük veri analiziyle elde edilen düşme riski, günlük davranış değişiklikleri, çeşitli semptom analizleriyle desteklenen sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Hasta yakınları, sağlık uzmanlarından yakınların sağlık durumlarıyla ilgili konularda 7 gün 24 saat sürekli destek alabiliyor.

Sağlıktaki güç birliğinin meyvesi

MedInnovate Konsorsiyumu, teknogirişim firmaları, üniversiteler, sağlık hizmet sağlayıcıları, büyük ölçekli KOBİ ve Ar-Ge kuruluşlarının bir araya gelmesi ve yeteneklerini birleştirmesiyle oluşturulan bir "Ar-Ge ve Ürün Hızlandırma" kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Hayata geçirilecek iş birlikleriyle rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürün aileleri geliştirilerek cari açığın azaltılmasını hedefleyen MedInnovate, TÜBİTAK tarafından da destekleniyor.

MedInnovate, prototip aşamasına ulaşmış yenilikçi çözümlerin ürün ailesine entegre edilerek ürünleştirme, sertifikasyon, klinik değerlendirme, pilotlama ve kullanıcı doğrulama süreçlerinin kısa zamanda tamamlanarak ürüne dönüşüp ticarileşmesi yönünde, konsorsiyum katılımcılarının alt yapı ve yetkinliklerini sunarak yenilikçi teknogirişim firmalarına destek sağlamayı amaçlıyor.

Acıbadem, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli teknolojiyle uzaktan sağlık takibi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek         
15:34
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti         
14:36
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti         
14:19
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü         
14:18
Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız Telefonunuzun flaş ışığına dikkat! Gizli kalan özelliğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız         
14:08
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı         
14:07
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın         
12:51
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 18:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli teknolojiyle uzaktan sağlık takibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]