Çip krizine yerli çözüm! Yeni pasaportlar kullanıma giriyor - Son Dakika
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Çip krizine yerli çözüm! Yeni pasaportlar kullanıma giriyor

20.08.2022 23:56
Çip krizine yerli çözüm! Yeni pasaportlar kullanıma giriyor

Yerli temassız çipleri kullanan yeni pasaport önümüzdeki hafta itibariyle üretim hattına alınacak. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi'ni duyurdu. Fakat çip krizi nedeniyle üretimde bazı aksamalar yaşanabiliyor ve bunun neticesinde ise dönemsel olarak kimi vatandaşa oldukça hızlı, kimine ise biraz daha uzun teslim süreleri veriliyordu. Ancak önümüzdeki günlerde üretime girecek olan yeni yerli pasaport ile bu sorun tamamen aşılacak.

Yeni yerli pasaport ile hem bekleme süreleri kısalacak hem de dünyanın en güvenli sistemi kullanılacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mayıs ayında yaptığı açıklamada devam eden çip krizi nedeniyle birçok tedarikçi firmanın siparişleri karşılamada sıkıntı yaşamaları sonucunda yerli e-Pasaport için çalışmalara başladıklarını ve seri üretim konusunda da son aşamada olduklarını söyledi.

Çip krizine yerli çözüm! Yeni pasaportlar kullanıma giriyor

Bu açıklamanın ardından yeni yerli pasaport için bir tarih verilmesi bekleniyordu. Nitekim bugün, 25 Ağustos itibariyle yerli üretimin başlayacağı ve vatandaşlara yeni nesil pasaportların dağıtımının gerçekleştirileceği açıklandı.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucunda geliştirilen pasaportlar, holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğrafı ve metamorfik desen gibi birçok güvenlik ve denetim özelliklerini barındıracak.

Hatta bu sayede dünyanın en güvenli pasaportları arasında yer alacak. Tabii buna ek olarak görüntüsünde de bazı değişiklikler mevcut. Örneğin Kanada'nın pasaportuna benzer bir şekilde içerisinde her sayfada ülke tarihini, kültürel ve manevi değerlerini yansıtan görseller bulunacak. Dış kapağında ise lale motifini göreceğiz.

Çip krizine yerli çözüm! Yeni pasaportlar kullanıma giriyor

Teknik tarafına baktığımızda ise yerli üretim temassız çip kullanan bu pasaport, RGB UV baskı türünü kullanılacak. Farklı yerlerinde değişken mikro yazılar ve gökkuşağını andıran renklendirmeler bulunacak. Ancak içlerinde en çok dikkat çeken ve beğeni toplayan özelliğin UV, yani mor ışık altında görebileceğimiz detaylar olduğunu belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Türkiye'nin ilk yerli e-pasaportu 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak Türkiye'nin ilk yerli e-pasaportu 25 Ağustos'tan itibaren basılmaya başlanacak
Kaynak: Shiftdelete

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çip krizine yerli çözüm! Yeni pasaportlar kullanıma giriyor - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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