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Yerli tır simülasyon oyunu 30 milyon indirmeye ulaştı - Son Dakika

Yerli tır simülasyon oyunu 30 milyon indirmeye ulaştı

03.12.2021 09:56
Yerli tır simülasyon oyunu 30 milyon indirmeye ulaştı

Dünyanın en çok indirilen otobüs simülasyonu oyunu Bus Simulator: Ultimate ile küresel oyun sektöründe bilinirliğini artıran Zuuks Games, "Truck Simulator : Ultimate" simülasyon ve tycoon oyununu bir araya getirdiğini duyurdu.

Dünyanın en çok indirilen otobüs simülasyonu oyunu Bus Simulator: Ultimate ile küresel oyun sektöründe bilinirliğini artıran Zuuks Games, "Truck Simulator : Ultimate" simülasyon ve tycoon oyununu bir araya getirdiğini duyurdu. Yerli oyun üreticisi, 3 aydan kısa sürede dünya çapında 30 milyon indirme sayısına ulaştı.

Küresel oyun pazarında mobil oyunların sesi giderek yükseliyor. Newzoo tarafından yayımlanan 2021 Küresel Oyun Pazarı Raporu'na göre, küresel oyun pazarının yılı 175,8 milyar dolarla kapatması, mobil oyunların ise yüzde 4,4 artışla 90,7 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak pazardan yüzde 50'yi aşan bir pay alması bekleniyor. Bu yılın sonunda 2,96 milyar, 2024'te 3,2 milyar oyuncu sayısına erişmesi öngörülen pazardaki payını giderek artıran mobil oyun sektörü, yerli oyun geliştiricilerin küresel yolculuklarına yön veriyor. Yerli oyun üreticisi Zuuks Games, simülasyon kategorisinde dünyanın en çok indirilen mobil oyunu unvanını kazanan Bus Simulator : Ultimate'in ardından Truck Simulator : Ultimate ile yeni bir rekora koşuyor. Bus Simulator : Ultimate'i 250 milyon kullanıcıya ulaştıran şirket dünya çapında 95 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Zuuks Games, dünyada ilk kez simülasyon ve tycoon oyununu bir araya getirdiği Truck Simulator: Ultimate'in 3 aydan kısa sürede 30 milyon kullanıcı tarafından indirildiğini duyurdu.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE TIR SÜRÜŞÜ DENEYİMİ

Truck Simulator : Ultimate, oyunculara gerçekçi tır sürüşü deneyimi yaşatmanın yanı sıra, iş dünyasının kapılarını da aralıyor. Oyuncular, Türkiye, Amerika, Kanada, Rusya, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin, Brezilya, Azerbaycan gibi dünyanın farklı ülkelerinde filo kurarak dünyanın en büyük lojistik şirketine dönüşmek için mücadele veriyor. Dünyada 100'den fazla şehirde tur sürüşü deneyimi yaşatan oyunda işlerini büyütmek isteyenler, nakliye borsasında ihalelere katılarak kazançlarını artırabiliyor. 32 farklı tır modelinin bulunduğu oyunda lamba, koruyucu demirler, korna, kokpit ışıkları gibi pek çok modifikasyon seçeneği de sunuluyor. Kullanıcıları yeni özelliklerle tanıştırmaya hazırlanan oyun, çok oyunculu moduyla da sürüş keyfini ve rekabeti ikiye katlıyor.

200 ÜLKEDEN 95 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Geliştirdikleri 20'den fazla oyun aracılığıyla dünyada 95 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştıklarını belirten Zuuks Games kurucu ortaklarından Gizem Genç, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Oyunlarımız Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere 200 ülkedeki oyun severler tarafından indirildi. Bugün dünyada 600 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştık. 2019 yılında piyasaya sunduğumuz Bus Simulator : Ultimate, küresel mobil oyun pazarında oldukça yüksek bilinirlik kazandı. 3 aydan kısa sürede 30 milyon indirme sayısına ulaşan yeni oyunumuz Truck Simulator : Ultimate ile küresel pazardaki konumumuzu güçlendirdik. Dünyada ilk kez simülasyon ve tycoon oyunu bir araya getirdiğimiz Truck Simulator : Ultimate'in çok oyunculu modu ile farklı ülkelerden oyuncuları buluşturuyoruz. Oyunculara gerçekçi bir tır sürüş deneyimi yaşatmanın yanında kendi filosunu kurma ve kilometrelerce yol gitmeden farklı ülkelerde filosunu genişletme imkanı da sunuyoruz."


Yerli tır simülasyon oyunu 30 milyon indirmeye ulaştı
Yerli tır simülasyon oyunu 30 milyon indirmeye ulaştı
Yerli tır simülasyon oyunu 30 milyon indirmeye ulaştı

Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli tır simülasyon oyunu 30 milyon indirmeye ulaştı - Son Dakika


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