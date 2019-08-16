Yerli tohum üretimi 1 milyon tona ulaştı
1 saat önce
Türkiye'nin 2009 yılında 227 bin 852 ton olan yerli tohum üretimi, özel sektörün de devreye girmesiyle geçen yıl 1 milyon 59 bin tona ulaştı.
Türkiye
'nin 2009 yılında 227 bin 852 ton olan yerli tohum üretimi, özel sektörün de devreye girmesiyle geçen yıl 1 milyon 59 bin tona ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:32
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