Son Dakika Haberleri: Yerli tohum üretimi 1 milyon tona ulaştı
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Yerli tohum üretimi 1 milyon tona ulaştı

1 saat önce

Türkiye'nin 2009 yılında 227 bin 852 ton olan yerli tohum üretimi, özel sektörün de devreye girmesiyle geçen yıl 1 milyon 59 bin tona ulaştı.

Yerli tohum üretimi 1 milyon tona ulaştı, System.String[]
Türkiye'nin 2009 yılında 227 bin 852 ton olan yerli tohum üretimi, özel sektörün de devreye girmesiyle geçen yıl 1 milyon 59 bin tona ulaştı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:32 
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