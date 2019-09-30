Son Dakika Haberleri: Yerli tohumlar patates tohumu ithalatına son verecek
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Yerli tohumlar patates tohumu ithalatına son verecek

51 dakika önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde ekimi yapılan tohumluk patateslerin hasadı gerçekleştirildi.

Yerli tohumlar patates tohumu ithalatına son verecek, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesinde ekimi yapılan tohumluk patateslerin hasadı gerçekleştirildi.


Adana merkezli faaliyet gösteren özel bir tohum firması, patates tohumu ithalatına son verecek bir çalışmaya imza attı. Türk tarımına uygun tohumluk patates geliştiren firma, hastalıklardan uzak tutmak için geliştirdiği en verimli ırkın ekimini Sivas'ın Kangal ilçesinde gerçekleştirdi. 900 dönümlük alanda ekimi yapılan yerli tohumluk patateslerin hasadı ise geçtiğimiz gün gerçekleşti. Traktörler ve tarım işçileri tarafından gerçekleştirilen hasat havadan da görüntülendi.


Konuyla ilgili açıklama yapan projede görevli ziraat mühendislerinden Hasan Ağrı, firmalarının Türk tarımına uygun 10 çeşit tohumluk patates ürettiğini belirterek, "Geliştirdiğimiz en verimli ırkın ekimini patates hastalıklarından etkilenmemesi için çevresinde patates tarımı yapılmayan Sivas'ın Kangal ilçesindeki bu 900 dönümlük alanda gerçekleştirdik. Daha önce tohumluk patates yurt dışından ithal ediliyordu. Islah çalışmaları ülkemizin tarım şartlarına göre yapılmayan anaçlık tohumlar, iki yıl çoğaltıldıktan sonra ekilebiliyordu. Bu şekilde yurt dışına da çok döviz gidiyordu. Biz dövizimizin yurt dışına gitmemesi ve kendi toprak yapımıza uygun tohumluk patatesleri üretmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Artık yerli tohum kullanılacağı için dövizim yurt içerisinde kalacağı gibi, ihraç edip ülkemize döviz girdisi de sağlayabileceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kangal, Adana, Sivas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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