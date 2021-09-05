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Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı

05.09.2021 15:39

Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı Hibrit tohumlu domateslerin bulaştığı hastalık yerli tohumları etkilemedi Bolu'da, 400 dönümlük alana ekilen hibrit tohumlu ve yerli domateslerin karşılaştırıldığı deneyde, hastalık bulaşan hibritten domateslerin çürürken,...

Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı

Hibrit tohumlu domateslerin bulaştığı hastalık yerli tohumları etkilemedi

BOLU - Bolu'da, 400 dönümlük alana ekilen hibrit tohumlu ve yerli domateslerin karşılaştırıldığı deneyde, hastalık bulaşan hibritten domateslerin çürürken, yerli tohumların dayanıklılıklarını göstererek büyümeye devam ettiği görüldü.

Bolu'da, Berk mahallesinde bulunan 400 dönümlük alana belediyeye bağlı Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafıdan hibrit ve yerli tohumlarla üretilen domates yetiştirildi. Hibrit ve yerli tohumların aynı ortamda ve aynı ürün üzerinde dayanıklılıklarının ilaç kullanılmadan edildiği ekimde hibrit tohumlu domateslere mildiyö hastalığı bulaştı. Hastalık sebebiyle hibrit tohumlu domatesler çürüdü. Aynı arazide olan yerli tohumlarla üretilen domatesler ise herhangi bir hastalık bulaşmadan sağlıklı bir şekilde büyüdü. Deney sonucunda yerli tohumların hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı.

"Hibrit domatesler hastalıklara karşı daha az dayanıklı"

Köroğlu Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı, "Köroğlu Kooperatifi olarak 400 dönümlük alanda bir ekim yaptık. Bu ekimlerde de denemeler yapıyoruz. Denemelerin bir kısmında hibrit tohum ve bir kısmına da yerli tohum kullanarak domates yetiştirdik. Hibrit domateslerin hastalıklara daha az dayanıklı olduğunu gördük, yerli domateslerin daha çok dayanıklı olduğunu gördük. Bunlara tamamen aynı uygulamaları yaptık. Zaten ürünlerimizi organik tarımla üretiyoruz. Hepsine aynı sulama ve gübrelemeyi yaptık. Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız; tarımdaki girdilerin azalmasını sağlamak. Bu yüzden böyle denemeler yapıyoruz" dedi.

"Daha az maliyetle tarım yapılabileceğini gösterdik"

Kaşıkçı, fazla işçilik yaparak daha az maliyetle tarım yapılabileceğini de gösterdiklerini ifade ederek, "Organik tarımda mantar hastalığına karşı odun külü uygulaması yaptık ve ısırgan otu suyu yaptık. Büyük tarlalarda ve dönümlerde çok zor olur diye düşünülebilir. Ancak en ucuz tarım ilacı 40 liradan başlıyor. Biraz işçiliğini fazla yaparak, daha az maliyetle tarım yapılabileceğini gösterdik. Domateslerde mildiyö hastalığı oldu. Hibrit domatesler büyük ölçüde zarar gördü. Hem yaprakları hem de domatesler zarar gördü. Neden hibrit ekiyoruz Daha çok verim almak için. Ancak hastalandığı zaman ürün kaybı ortaya çıkıyor. Buradan da sonuç olarak hibrit üretim yapıldığında bunun ilacını da vermek zorunda kaldığınız ve gübreleme yapmak gerektiği de ortaya çıktı. Hibrit üretimde bu şekilde bir gözlem yapmış olduk. İlaç ve gübreyi mecburen uygulamak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı
Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı
Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı
Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı

Köroğlu, Domates, Tarım, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli tohumların dayanıklılığı yapılan deneyle ortaya çıkarıldı - Son Dakika


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