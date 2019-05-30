Yerli tohumu yaygınlaştırmak amacıyla Silivri'de ekimler yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ( İBB ), tarımsal verimliliği artırmak ve yerli tohumun kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere destek veriyor. İBB, bugün Silivri Gümüşyaka 'da yerli tohumu yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohum ekimi yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, milli tarıma ve yerli tohuma destek verdiklerini ifade ederek, Silivri'nin İstanbul 'da tarımı yaygınlaştırmak adına önemli bir merkez olduğunu söyledi.

"Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" adı altında İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı. İstanbul'un birçok yerinde bu çalışmaları yürüten İBB, bugün Silivri Gümüşyaka'da çiftçilerde yerli tohumu yaygınlaştırmak amacıyla çalışma ve tohum ekimi yapıldı.

YERLİ TOHUM YÜZDE 50 DAHA UCUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ziraat Mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, yerli tohumun defalarca kullanabileceğini söyleyerek, dışarıdan alınan tohumlara göre yerli tohumun yüzde 40 daha ucuz olduğunu söyledi.

Abdurrahman Eşref Özbey, "2017 yılından bu yana aralıksız devam eden proje kapsamında bugüne kadar 244 dekar alana 12 farklı türde pirinç, mısır, arpa, buğday, kara buğday, yulaf, ayçiçeği, kanola, aspir ve nohut ekim-dikimi gerçekleştirildi. Deneme ekimleri Silivri, Şile, Çatalca, Beykoz başta olmak üzere tarımsal faaliyetiyle öne çıkan bölgelerde yapılıyor. Ziraat mühendislerinin incelemesi ve çiftçilerin görüşü üzerine, daha önce ithal tohumun kullanıldığı arazide yerli tohumların daha verimli olduğu tespit edildi. 2017 yılında Silivri'de ilk yerli buğdayın ekimi yapıldı. Hasat yapıldığında, yerli buğday ithal buğdaya nazaran yüzde 50 daha verimli" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİLERİ ŞAHA KALDIRACAK PROJE"

Silivri Gümüşyaka'da 50 yıldır çiftçilik yapan İbrahim Elmaslı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığını bu projeden çok memnunuz. Bu yerli tohum çiftçileri şaha kaldıracak proje. Yerli tohum, ithal tohuma göre hem çiftçiye hem de tüketiciye yarar sağlayacak. Çünkü çiftçi çok yüksek ücretlere ithal tohum alıyor bu da fiyatlara yansıyor. Yerli tohumu ektiğimiz zaman seneye de tekrar kullanabileceğimiz için yüzde 50 kazançlı hale geliyoruz. İBB başlattığı bu proje çiftçilerimizi şaha kaldıracak ve verimi yükseltip fiyatları düşüreceğini öngörüyorum" diye konuştu.

İBB'nin "Milli Tarım Yerli Tohum" deneme ekimlerine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da katıldı. Yılmaz, yerli tohuma destek verdiklerini ifade ederek, çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Proje kapsamında Silivri'nin Gümüşyaka mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte ayçiçek, kabak ve mısır ekildi. Proje ile İstanbullu çiftçileri desteklemek, tarımsal verimliliği artırmak ve yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

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