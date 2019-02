Yerli Turbo İçin Milli Destek Bekliyor

Yerli turbo için milli destek bekliyor Türkiye'nin ilk yerli gemi motoru turbosunu üretmek için destek bekliyor Denizi olmayan şehirden gemi motoru turbosu atağıGAZİANTEP - Gaziantep'te 36 yıldır gemi ve otomobil motorlarının gücünü artıran turbo ünitelerinin satışını ve tamirciliğini yapan...

Yerli turbo için milli destek bekliyor

Türkiye'nin ilk yerli gemi motoru turbosunu üretmek için destek bekliyor

Denizi olmayan şehirden gemi motoru turbosu atağı



GAZİANTEP - Gaziantep'te 36 yıldır gemi ve otomobil motorlarının gücünü artıran turbo ünitelerinin satışını ve tamirciliğini yapan Fevzi İnce, tamamen kendi imkanları ile ürettiği yerli turbo ünitesi için destek bekliyor.

Şimdilerde bir yıllık çalışmanın ardından ürettiği turbo tamir setlerini aralarında İran, Suudi Arabistan, Dubai, Irak ve Katar'ın da bulunduğu ülkelere ihraç eden Fevzi İnce, bu başarısını turbo ünitelerinde de göstermek istiyor. Küsget Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde uzun yıllardır turbo tamiri yapan İnce, küçük yaşlarda kentteki torna ve tamir atölyelerinde çırak olarak mesleğe başladığını söyledi. İnce, 36 yıldır büyük bir aşkla sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini ve ürettiği motorların dünya standartlarında olduğunu iddia etti.

36 yıllık usta Fevzi İnce, teknolojiye yenik düşmeyeceğini ifade ederek, "10-15 yıl sonra bu iş artık bitiyor. Çünkü elektrikli araçlar çıkıyor. Bu araçlar çıktığı anda bizler devre dışı kalacak. Ben de devre dışı kalmayı kabul etmiyorum" dedi.

Malzeme alamadı, kendisi yaptı

Meslek hayatında sık sık tamir amaçlı kendisine gemi ve gemi ve jeneratör turbolarının geldiğini ve firmalardan malzeme talep ettiğinde malzeme verilmediğini söyleyen Fevzi İnce, "Baktık bize kimse malzeme vermiyor. Biz de kendimiz yapalım dedik. Ben de bir yerde bu turboların iki parçasını yaptırdım. Denedik çalışıyordu. Daha sonra analizini yaptırdım mükemmel bir şekilde çalışıyordu. Birkaç yerde gezdim, gördüm ve karar verdim bu turboların imalatını yaparız dedik. Turbonun kanadını, tamir takımlarını hatta her şeyini yaptık. Türkiye'de birçok usta ile görüştüm. Bir tek pervaneli mil dediğimiz bir parça eksik. Onu da yapmak için o parçanın ocağı lazım. Ben devletimizden destek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yüzde yüz yerli motor turboları ve parçaları yaptığını ifade eden İnce, yetkililerden bu üretimin devam etmesi için yardım istedi. Hayalinin uçak motoru olduğunu söyleyen İnce, "Ben mükemmel olan her şeyi seviyorum. 10 yılda sistemimizi oturtup uçak motoru yapmak istiyorum. İddia ediyorum uçak motoru yapacağım" ifadelerini kullandı.

Amerika ve İsveç'ten daha kaliteli

Turbo ünitelerinin yurt dışında yapıldığını, dolayısıyla tamir için gerekli olan bütün parçaların da ithal edildiğini belirten İnce, kendi yaptığı yerli turbo parçalarının Avrupa'da ve Amerika'da üretilen ürünlerden daha kaliteli olduğunu iddia etti.

36 yıllık usta olan Fevzi ince, "Yüzde yüz yerli ürünlerimizi İran'a ve Irak'a ağırlıklı bir şekilde gönderiyoruz. Tamir takımlarını kanatlarını sık sık bu ülkelere satıyoruz. ve iddia ediyorum Amerika ve İsveç'ten daha kaliteli ürünler yapıyoruz. Yaptığımız motorlar zaten çalışıyor. Bu ürünlerin İsveç'ten ve Amerika'dan daha kaliteli olduğunu bütün dünya görecek" ifadelerine yer verdi.

Yaptığı işin yüzde 90'ını tamamladığını sadece pervane mili diyerek adlandırdığı bir parçayı yapamadığını söyleyen İnce, pervane mili yapabilmek için destek beklediğini anlattı. İnce, "Ben her şeyimi bu işe koydum devletimizden makine desteği istiyorum. Sadece pervaneli mili kaldı. Artık bunu da yapmak istiyorum. Bunun içinde bana yardım edilmesi gerekiyor. Ben makine desteği istiyorum. Bu işi yüzde 90 yaptım. Bir tek milde sorun var. Onu da büyüklerimiz destek verirse yapacağım" dedi.

"Avrupa'dan teklifler geliyor"

Avrupa'dan teklifler geldiğini dile getiren Fevzi İnce, teklifleri kabul etmediğini tek isteğinin sadece yerli motor turboları yaparak dünyaya duyurmak istediğini söyledi. İnce, "Bana dışarıdan teklifler de geliyor. Bana bir Avrupa firması bütün masrafını karşılayalım sen üretim yapma diyorlar. Gerekirse sözleşme yapıp seni kendi bünyemize alalım diyorlar ama ben kabul etmedim. Ben bu işi kendim yapacağım" diye konuştu.

Öte yandan turbo tamir setlerinin yanı sıra, Türkiye'de üretimi olmayan turbo üretmeyi de başardığını belirten usta, seri üretime geçmek istediğini ancak bunun için de yeterli sermayesinin olmadığını ifade etti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kaçak Kurbağa Avına 7 Bin 900 Lira Ceza Kesildi

Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu

S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı