Yerli Turist Sayısı Üçüncü Çeyrekte 25 Milyona Dayandı

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktı.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azalarak 32 milyon 537 bin seyahat olarak gerçekleşti.



Seyahate çıkanlar, ortalama 650 TL harcadı



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 333 milyon 38 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,2 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 650 TL oldu.



Seyahate çıkanlar, 21 milyar 138 milyon 934 bin TL harcadı



Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 138 milyon 934 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88,7'sini 18 milyar 748 milyon 899 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,3'ünü ise 2 milyar 390 milyon 35 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.



Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 58,9 ile ilk sırada yer aldı



Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 36,4 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise ile yüzde 2,2 ile 'sağlık' yer aldı.



Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 221 milyon 210 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 63 milyon 280 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 25 milyon 879 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. - İSTANBUL

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