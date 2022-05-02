Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı

02.05.2022 08:06
Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı

Ramazan Bayramı tatili için ülkenin dört bir tarafından gelen yerli turistler, Kapadokya'da gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katıldı.

Ramazan Bayramı tatili için ülkenin dört bir tarafından gelen yerli turistler, Kapadokya'da gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katıldı.

Bayram sabahında, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen konuklar, henüz hava aydınlanmadan Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi.

Ekiplerin hazırlıklarının ardından onlarca balon peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Balon turuna katılanlardan Aslıhan Kılıç, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, Kapadokya'yı gökyüzünden seyredecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kapadokya'da tatil boyunca çeşitli aktivitelere katılacaklarını dile getiren Kılıç, "Daha önce de Kapadokya'ya gelmiştim ama balon turuna katılamamıştım. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Pandemiden sonra seyahatler açıldığı için çok fazla ziyaretçi olacağını da düşünüyorum. Burası zaten çok da sevilen bir yer. Her gelişimde ayrı hayran kalıyorum. Bayram tatili için de gayet keyifli bir lokasyon." dedi.

Eren Güneş de bir süredir Kapadokya'ya gelmek istediklerini ancak Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bugüne kadar ertelediklerini kaydederek, "Eşimle beraber balon turuna katıldık ve heyecanlıyız. Yaklaşık üç yıldır buraya gelmeyi planlıyorduk, sonunda başardık. İlk defa geldik bunun bayrama denk gelmesi ayrı bir güzellik oldu." diye konuştu.

İzmir'de yaşayan ve ailesiyle birlikte bayram tatili için Kapadokya'yı tercih ettiklerini aktaran Tolga Aşıcı da herkesin bayramını tebrik etti.

Bölgede peribacalarıyla kaplı vadileri keşfetmek için sabırsızlandığını anlatan Aşıcı, "İlk defa geliyoruz. Burada çok güzel bir atmosfer var. Balona binmek ve çevreyi izlemek için merakla bekliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Hazal Kılıç da bölgenin ilginç coğrafi güzelliklere sahip olduğunu, manzarayı fotoğraflayabilmek için çaba gösterdiğini belirterek, "Pandemiden sonra gelmek istediğimiz ilk yer burası oldu. Bir de bayrama denk gelmesi ayrı bir güzel oldu. Balon turuna ilk defa katılıyorum. Aşırı heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava balon pilotu Tarık Aktaş da bayram tatilinde bölge genelindeki tüm aktivitelerde yoğunluk yaşandığını, durumun, 2022 yılı turizminin iyi geçeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Gökyüzünde rengarenk görüntü oluşturan onlarca sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzüldü.

Bazı yerli ve yabancı konuklar da peribacaları ve sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada arazi araçlarıyla düzenlenen tura katılarak, mola alanlarında fotoğraf çektirdi.

Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı
Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı
Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı
Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı
Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022 Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun

Ramazan Bayramı, Kapadokya, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 08:28:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement