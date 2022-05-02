Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı - Son Dakika

Ramazan Bayramı tatili için ülkenin dört bir tarafından gelen yerli turistler, Kapadokya'da gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katıldı.

Bayram sabahında, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen konuklar, henüz hava aydınlanmadan Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi.

Ekiplerin hazırlıklarının ardından onlarca balon peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Balon turuna katılanlardan Aslıhan Kılıç, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, Kapadokya'yı gökyüzünden seyredecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kapadokya'da tatil boyunca çeşitli aktivitelere katılacaklarını dile getiren Kılıç, "Daha önce de Kapadokya'ya gelmiştim ama balon turuna katılamamıştım. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Pandemiden sonra seyahatler açıldığı için çok fazla ziyaretçi olacağını da düşünüyorum. Burası zaten çok da sevilen bir yer. Her gelişimde ayrı hayran kalıyorum. Bayram tatili için de gayet keyifli bir lokasyon." dedi.

Eren Güneş de bir süredir Kapadokya'ya gelmek istediklerini ancak Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bugüne kadar ertelediklerini kaydederek, "Eşimle beraber balon turuna katıldık ve heyecanlıyız. Yaklaşık üç yıldır buraya gelmeyi planlıyorduk, sonunda başardık. İlk defa geldik bunun bayrama denk gelmesi ayrı bir güzellik oldu." diye konuştu.

İzmir'de yaşayan ve ailesiyle birlikte bayram tatili için Kapadokya'yı tercih ettiklerini aktaran Tolga Aşıcı da herkesin bayramını tebrik etti.

Bölgede peribacalarıyla kaplı vadileri keşfetmek için sabırsızlandığını anlatan Aşıcı, "İlk defa geliyoruz. Burada çok güzel bir atmosfer var. Balona binmek ve çevreyi izlemek için merakla bekliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Hazal Kılıç da bölgenin ilginç coğrafi güzelliklere sahip olduğunu, manzarayı fotoğraflayabilmek için çaba gösterdiğini belirterek, "Pandemiden sonra gelmek istediğimiz ilk yer burası oldu. Bir de bayrama denk gelmesi ayrı bir güzel oldu. Balon turuna ilk defa katılıyorum. Aşırı heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava balon pilotu Tarık Aktaş da bayram tatilinde bölge genelindeki tüm aktivitelerde yoğunluk yaşandığını, durumun, 2022 yılı turizminin iyi geçeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Gökyüzünde rengarenk görüntü oluşturan onlarca sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında süzüldü.

Bazı yerli ve yabancı konuklar da peribacaları ve sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada arazi araçlarıyla düzenlenen tura katılarak, mola alanlarında fotoğraf çektirdi.