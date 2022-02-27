Yerli turistler hafta sonu Halfeti'ye akın etti - Son Dakika

Yerli turistler hafta sonu Halfeti'ye akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti, turizm sezonuna erken başladı. Binlerce yerli turist, hafta sonunu geçirmek için Halfeti'ye akın etti.

Güneydoğunun sakin şehri unvanını elinde bulunduran Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti, turizm sezonuna erken başlangıç yaptı. Binlerce yerli turist, batık kent Halfeti'ye akın etti. Su kenarında yürüyüş yapan turistler, piknik yapıp erken gelen bahar havasının tadını çıkarttı.

Özelikle çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halfeti'nin eksikliklerinin bulunduğu ve restorasyona ihtiyacı olduğu belirtildi. Yürüyüş yapmak için Gaziantep'ten gelen çift, her geldiklerinde ayrı bir keyif aldıklarını dile getirdi. Bazı turistler, yapılan hizmetlerin biraz yetersiz olduğunu belirtirken bazıları ise hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.