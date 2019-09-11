Son Dakika Haberleri: Yerli turistlerden fıstık bahçesine ziyaret
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Yerli turistlerden fıstık bahçesine ziyaret

1 saat önce

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Antep fıstığı bahçelerinde yetişen ürünleri yerinde görerek fıstık hasadı yaptı.

Yerli turistlerden fıstık bahçesine ziyaret, System.String[]

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Antep fıstığı bahçelerinde yetişen ürünleri yerinde görerek fıstık hasadı yaptı.

Nizip Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde Nahırtepe Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, ziraat mühendisleri ile birlikte Antep fıstığı bahçesini gezerek ürünü yerinde görme fırsatı bularak hasadın nasıl yapıldığına şahit oldular.

Ziyaretleri sırasında merak edilen konular hakkında Nizip Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Altunses'ten bilgi alan ziyaretçiler, tarım işçileri ile birlikte fıstık hasadı yaptılar.

Düzenlenen geziye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Ziraat Mühendisi Altunses, gezi amacının çoğunluğu Nizip bölgesinde yetişen Antep fıstığını en iyi şekilde tanıtmak olduğunu söyledi.

Gaziantep, Türkiye, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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