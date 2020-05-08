Yerli üreticilerin ürünleri Halk Ekmek raflarında artarak yerini alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli üreticilerin ürünleri Halk Ekmek raflarında artarak yerini alıyor - Son Dakika

Yerli üreticilerin ürünleri Halk Ekmek raflarında artarak yerini alıyor

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan yerli üreticiyi desteklerken, bir yandan da tüketicileri uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyor.

Yerli üreticilerin ürünleri Halk Ekmek raflarında artarak yerini alıyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan yerli üreticiyi desteklerken, bir yandan da tüketicileri uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyor.


Ekmekte bir marka haline gelen Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmekteki kalite, hijyen, sağlık ve uygun fiyatlı satış politikasını artık değişik tat ve ürünlerde de göstermeye başladı. Raflarında yerli üreticilerin ürünlerine yer vermeye başlayan ve adeta mini bir markete dönüşen Halk Ekmek, salça, turşu, yumurta ve sütten sonra raflarına nohut, bal, pekmez, bazlama, zeytin, zeytinyağı ve çok amaçlı unu da taşıdı. Satış mağazalarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyen Halk Ekmek, ağırlıklı olarak kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlere yer veriyor. Gimat Halk Ekmek Fabrika satış mağazasına gelen vatandaşlar uygun fiyatlı ürünlere yoğun ilgi gösterirken, Başkent Market ve Atlantis Mağazası'nda da yeni ürünlerin satışa sunulduğunu belirten Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş şu bilgileri verdi:


"Amacımız kırsal kalkınmayı ve kooperatifleri destelemek ve tüketicilerimize taze, sağlıklı ve temiz ürünleri sunmak. Çoğu kadın kooperatiflerinin ürettiği bu ürünler hem Ramazan ayı sebebiyle hem de bir yenilik olduğu için yoğun talep görmeye başladı. Kademeli olarak diğer satış mağazalarımızda da bu ürünlerin satışına başlayacağız."


Ramazan ayına özel tatlıların üretimine başlandı


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte üretim kapasitesini artıran Halk Ekmek Fabrikası, Başkentlilere tatlı sürprizi de yaptı. Güllaç, baklava ve şekerpare üretimi yaparak satışa sunan Halk Ekmek, ayrıca Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi üyelerinin ürettiği ev yapımı sarı burma ve 80 katlı baklavaya da raflarında yer verdi.


Halk Ekmek Fabrikasının kendi ürettiği güllaç, baklava ve şekerpareyi de Başkentlilerin beğenisine sunduklarını belirten Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Akbaş, "Ürünlerimizde birinci sınıf ham maddeler kullanıyoruz. Bu yıl Ramazan ayına özel tatlı çeşitlerimizi zenginleştirdik. Özellikle güllacımızı Damızlık Birliği'nden elde ettiğimiz sütlerden ve birinci kalite malzemelerle yapıyoruz. Tatlılara rağbet devam ederse Ramazan ayından sonra da satış yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Büyükşehir Belediyesine bu desteğinden dolayı teşekkür eden kooperatif üyesi Nesrin Dinçkan, "Yaptığımız baklavalar Halk Ekmek satış mağazasında satılmaya başladı. Başkanımıza ve buralara gelmemizde emeği olanı herkese minnettarız" dedi.


Yeni ürünleri çok beğendiğini ifade eden Mehmet Akça adlı vatandaş, "Halk Ekmeğin ürünlerine çok güveniyoruz. Yeni getirilen ürünleri kadın kooperatiflerinin ürettiğini öğrenince daha çok etkilendik, güvenerek alacağız" diye konuştu.


Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda verilen hizmeti ve ürünleri beğendiğini söyleyen Tefarik Güven ise, "Çok güzel bir hizmet doğrusu. Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticileri desteklemesi çok hoşumuza gitti. El emeği olan ürünler hem kadınların kendi ailelerine katkı sağlıyor hem de bizlere hijyenik ürünler ulaştırıyor" sözleriyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ANKARA

Halk Ekmek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:43 Kaynak: İHA


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