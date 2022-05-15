Yerli üretim akıllı saat ne kadar iyi? GM Watch inceleme! - Son Dakika
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Yerli üretim akıllı saat ne kadar iyi? GM Watch inceleme!

15.05.2022 22:26
Yerli üretim akıllı saat ne kadar iyi? GM Watch inceleme!

Yeşil Robot YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda GM Watch akıllı saatini inceliyoruz.

General Mobile, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde GM 22, GM 22 Plus ve GM 22 Pro akıllı telefonlarının yanı sıra ilk nesil GM Watch akıllı saatini de vitrine çıkardı. Bugün ise GM Watch inceleme videosuyla karşınızdayız.

GM Watch, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan giyilebilir teknoloji alanındaki ürün çeşitliliğini artırdı. Akıllı saat; metalik dairesel tasarımı ve dört farklı renk seçeneği bulunan silikon kordonuyla hem kompakt hem de şık bir tasarım sunuyor.

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GM Watch inceleme! Kullanıcılara neler sunuyor?

Yeşil Robot YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda GM Watch akıllı saatini inceliyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler.

GM Watch; 62 gram ağırlığında ve 48 mm x 48 mm x 12.9 mm boyutlarıyla kullanıcı karşısına çıkıyor. 1.28 inç TFT LCD dokunmatik bir panelle gelen akıllı saatin ekran çözünürlüğü ise 240×240 piksel. Öte yandan 2D Panda ekran koruma teknolojisine sahip.

Cihazda koşma, yürüme, bisiklet, koşu bandı, kondisyon bisikleti, tırmanma, futbol, basketbol, tenis ve badminton gibi iç ve dış mekan dahil toplamda 12 spor modu mevcut. Bu noktada egzersiz verileri, CyweeMotion algoritması aracılığıyla kayıt altına alınıyor, analiz ediliyor ve kullanıcıya rapor şeklinde sunuluyor.

Yerli üretim akıllı saat ne kadar iyi? GM Watch inceleme!

Akıllı saatte 24 saat kesintisiz nabız ölçümü, uyku takibi, kandaki oksijen ölçümü, kalori takip, adım sayar, aktivite izleme, kadınsal sağlık takibi ve nefes egzersizleri gibi sağlık verilerinin ölçümü ve analizi yapan çeşitli özellikler bulunuyor.

Üründe ilk etapta 5 farklı dahili kadran karşımıza çıkıyor. Ancak kullanıcılar dilerse, aynı isimli uygulaması üzerinden 40'dan fazla kadran seçeneğiyle akıllı saatlerini zevklerine göre özelleştirebiliyorlar. Bluetooth 5.1 desteği ve IP68 sertifikasıyla gelen modelin bataryası ise 300 mAh. Normal kullanımda 10 güne varan pil ömrü sunan saat, şarjı bittiğinde manyetik soketli kablosuyla kolaylıkla şarj edilebiliyor.

GM Watch özellikleri

Ekran: 1.28 inç TFT LCD dokunmatik, 240×240 piksel çözünürlük, 2D Panda ekran koruma

Batarya: 300 mAh, 10 gün kullanım süresi

Bağlantı: Bluetooth 5.1

Sağlık verileri: Nabız ölçümü, uyku takibi, kandaki oksijen ölçümü, kalori takip, adım sayar, aktivite izleme, kadınsal sağlık takibi ve nefes egzersizleri

Kordon renkleri: Mavi, siyah, kırmızı ve yeşil

Ağırlık: 62 gr

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GM Watch, beklentileri karşıladı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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