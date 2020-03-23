Yerli üretim elektrikli fayton Amerika yolunda - Son Dakika
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Yerli üretim elektrikli fayton Amerika yolunda

13 dakika önce

Türk girişimcinin Denizli'de ürettiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği elektrikli fayton, New York'un gözde turizm merkezlerinden Central Park'ta kullanılacak.

Yerli üretim elektrikli fayton Amerika yolunda, System.String[]

Türk girişimcinin Denizli'de ürettiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği elektrikli fayton, New York'un gözde turizm merkezlerinden Central Park'ta kullanılacak.

Fayoto Kurucusu ve Genel Müdürü Haluk Şahin, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda (Solar İstanbul 2020) AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri elektrikli faytonun yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şahin, ilk ihracatını Portekiz'e yaptıkları elektrikli faytonların, yaklaşık 15 yıldır Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok turistik merkezinde kullanıldığını ifade etti.

Düşük enerji tüketimine sahip çevre dostu elektrikli faytonların aynı zamanda hayvan haklarının korunması amacını da taşıdığını dile getiren Şahin, ürünün en önemli pazarlarının yine hayvan haklarının ihlal edildiği turistik yerler olduğunu kaydetti.

Şahin, bu yerlerden birinin de New York'un gözde turizm merkezlerinden Central Park olduğunu belirterek, "Central Park ile yaklaşık 6 aydan beri yakın temas halindeyiz, yazışmalarımız devam ediyor. Kendilerinin özgün çizimleri elimize ulaştı. Biz de bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu elektrikli faytonları yakın bir zamanda Amerika'da göreceğiz." dedi.

Amerika'dan yaklaşık 300 fayton siparişi aldıklarını ifade eden Şahin, Central Park'a özgün bir tasarıma sahip olacak bu faytonların daha büyük ve daha renkli bir çalışma olacağını söyledi.

Yüzde 80 yerlilik oranı

Şahin, bir elektrikli faytonun 4-6 saatte şarj olduğunu ve tek seferlik şarjla taşıdığı ağırlığa göre 60-80 kilometre yol gidebildiğini ifade etti.

Elektrikli faytonun yaklaşık 20 bin dolarlık bir satış bedeli olduğunu ifade eden Şahin, üretiminde kullanılan bazı ithal malzemeler nedeniyle Türk lirası üzerinden satış gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Şahin, "Her ne kadar imalat aşamasında yerlilik oranı yüzde 80'lere geldiyse de motor ve sürücü kartı gibi parçalar nedeniyle dışarıya bir bağımlılığımız var. İnşallah kısa zamanda onu da yapacağımız imalatlarla yüzde 100 yerli hale getirmeye çalışacağız." dedi.

Faytonların elektrikli araçlar sınıfında en zor üretilebilen araçlardan olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bunlar fabrikasyon aletler değildir. Butik çalışmadır. Üzerindeki el sanatı zor olduğu için yıllık kapasitemiz şu anda 50 adet. 50 adedin üzerinde yaparsak, kaliteden ödün vermiş oluruz." diye konuştu.

Şahin, ürettikleri elektrikli faytonun deneyimli bir kadronun uzun yıllara dayanan emeği sayesinde yapıldığını belirterek, "Ezbere yapılan bir sistem değil. Butik çalışma zaman ister, emek ister. Eziyetlidir ama biz de elimizden geldiği kadar profesyonel bir ruhla bunları yapma aşamasına gelmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Elektrikli faytonun yanı sıra hibrit motorlu fayton, golf aracı ve klasik araç da ürettiklerini dile getiren Şahin, "Hibrit motorlu faytonun dünya patentini almak için uğraşıyoruz. Şarjı bittiğinde sahip olduğu hibrit motoruyla herhangi bir istasyona gitmeye ihtiyaç duymadan varış noktasına ulaşmasını sağlayan sistemi de patentlendirmek üzereyiz." dedi.

Şahin, dünyanın birçok ülkesine ihraç ettikleri bu ürünlerle ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak istediklerini ifade ederek, "İş verdik yani istihdam yarattık. Herhangi bir destek de almadık ama inşallah biz bu yolda devam ederek, iyileştireceğiz. Yerli ve milli olan bu ürünümüze 'Made in Türkiye' damgasını vuracağız. Ürünlerimizi geliştireceğiz, satacağız. Önemli olan yerli ve milliyi yakalayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Central Park, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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