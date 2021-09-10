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Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü - Son Dakika

Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü

10.09.2021 10:51

Cep telefonunda başlatılan yerli üretim hamlesi ile Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, Realme, Tecno Mobile gibi ünlü markalar Türkiye'de de üretime başladılar. Atılan adım meyvelerini vermeye başlarken, giriş seviyesi cep telefonlarının Türkiye'deki fiyatı yarı yarıya indi.

Türkiye'de yerli cep telefonu üretim hamlesi tam gaz devam ediyor. Markalar üretimlerini geliştiriyor. En büyük üreticilerden Samsung da kendi tesisinde üretim yapmaya başladı.

İstanbul Esenyurt'ta Sunny markasına sahip Atmaca Elektronik'in tesisinde üretim yaptıran markanın, ağustos sonu itibariyle kendi üretim tesisine geçtiği öğrenildi. Atmaca Elektronik ise, bu tarihten sonra marka için yarı mamul üretimi yaparak tedarikçisi olmaya devam ediyor.

YILDA 3 MİLYON TELEFON ÜRETECEK

Tekirdağ Çerkezköy'de Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 15 bin metrekarelik fabrika kuran Samsung, 500 kişiye de istihdam sağlıyor. Bu sayının zamanla bine çıkarılacağı belirtiliyor. Samsung'un A serisindeki bütün telefonların üretimleri bu merkezde yapılıyor. Bu tesiste 3 milyondan fazla telefon üretilmesi planlanıyor. Samsung'un cep telefonu piyasasındaki pazar payı yüzde 40'larda.

FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ

Türkiye'de Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, Realme, Tecno Mobile gibi markalar üretim başlattı. Milliyet'te yer alan habere göre, yerli üretim hamlesi sonrasında giriş seviyesi cep telefonlarının Türkiye'deki fiyatları yarı yarıya düştü. Pazarda satılan modellerin yarıdan fazlası yerli üretim. Türkiye'de 200 doların altında ithal edilen telefonlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu da telefonların 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için maliyetler düşüyor.

HEDEFTE İHRACAT VAR

Şu anda fabrikada sadece iç pazar için üretim yapılıyor. İleride bölgedeki diğer ülkeler için de üretim yapılabilecek. Samsung bu fabrikada ağırlıklı giriş ve orta segmentteki A serisi telefonlarını üretecek. Samsung'un Galaxy A serisinde yer alan telefonları A21, A30, A70, A80 gibi modellerinin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Şu anda giriş ve orta segment modelleri ülkemizde üretilse de üst segment modellerin üretimi için de gerekli teknolojiye sahip olunduğu belirtiliyor.

12 MİLYON ADETLİK PAZAR

Türkiye'de cep telefonu pazarının yıllık adetsel büyüklüğü 11-12 milyon adet civarında. Bunun bir milyonu yurtdışından yolcu beraberinde getiriliyor. Pazarda en çok satan üç marka Samsung, Xiaomi ve Huawei şeklinde sıralanıyor. Türkiye'de önceden 2 yıl olan telefon değiştirme sıklığı 4 yıla çıkmış durumda.

Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü

Samsung, Türkiye, Xiaomi, Oppo, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • M A: Sizin hiçbirşeyinize inanmak yok anladınızmı.tasınızı tarağınızı toplayıp gideceksiniz 2023 te.güya böyle teknoloji geldi bu ürünler üretiliyor diye kimse sizin uyduruk yalanlarınıza itimat etmez.1500 tl lik telefon demeden önce deyinki tl nin değerini bıraktık mı ki bunu diyoruz.1500 dolar= bir macbook bir iphone 1500tl=dandik külüstür en böyle kota yemiş en düşük model telefon fiyatı tek özelliği alo demeye yarar.bumu yalanın.yazıklar olsun size milleti kandırmayı bırakın. Cevap Yaz 38 18 Yayından Kaldır
  • Demirbey Yılmaz: Pardon o modeller hangileriymiş ben takip ediyorumda bu yatırım haberi çıkınca 3350 tl olan m51 model telefon 7000 tl ye çıktı. Bu millet baya saf!!! Cevap Yaz 46 5 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü - Son Dakika
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