Yerli üretim ilk midi ekskavatörü Manisa OSB aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yerli üretim ilk midi ekskavatörü Manisa OSB aldı - Son Dakika Ekonomi

Yerli üretim ilk midi ekskavatörü Manisa OSB aldı

6 saat önce

Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonu çerçevesinde yerli teknolojiyle üretilen ilk midi ekskavatörü Manisa Organize Sanayi Bölgesi satın aldı.

Yerli üretim ilk midi ekskavatörü Manisa OSB aldı, System.String[]

Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonu çerçevesinde yerli teknolojiyle üretilen ilk midi ekskavatörü Manisa Organize Sanayi Bölgesi satın aldı.


Manisa'da 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Smart İş Makinaları tarafından üretilen, yüzde 100 yerli tasarım ve yazılıma, yüzde 83 yerlilik oranına sahip ekskavatörün teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda yerli teknoloji girişimlerinin kurumsallaşması, markalaşması ve uluslararası pazarlara açılmasına yönelik her çalışmayı destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk midi ekskavatörünü satın alarak yenilikçi girişimcilere desteklerini göstermek istediklerini belirten Türek, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek bir ürünü hayata geçiren ve girişimcilik ekosisteminde yer alan çok daha fazla girişimciyi bölgemizde görmek istiyoruz." dedi.


Smart İş Makinalarının Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Günay da iş makineleri sektöründe pazar paylarını her geçen ay artırdıklarını, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin de kendileri için çok doğru bir tercih ve yatırım yeri olduğunu dile getirdi.

Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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