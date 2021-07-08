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Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak - Son Dakika

Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak

08.07.2021 11:27

- Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak Ankara'da üretilen yerli ve milli lazer silahına Venezuela'dan talep var TMPF Başkanı Doç. Dr.

- Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak

Ankara'da üretilen yerli ve milli lazer silahına Venezuela'dan talep var

TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır:

"Yerli ve milli üretimle beraber lazer silah hedeflerindeki maliyetimiz yaklaşık yüzde 90 oranında azalacak"

ANKARA - Modern Pentatlon spor branşının Laser-Run aşamasına hazırlanan milli sporcular, artık antrenmanlarda yerli lazer silahları ile çalışacak. Ankara'da üretimi yapılan yerli ve milli silahlara ise yurt dışından taleplerin geldiği açıkladı.

Beş disiplinden oluşan ve dört etkinlikte organize edilen Modern Pentatlon sporunun bir aşaması da Laser- Run (Atış ve Koşu) aşamasında milli sporcular, bu alanda antrenman yapabilmek için ithal edilen lazer silahlarını kullanıyordu. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle yerli ve milli olarak lazer silahı üretildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, dünyada 2 ülkede üretildiğini Türkiye'nin de böylece 3. ülke olduğunu belirtti. Laser-Gun aşamasında kullanılan lazer silahlarının çok pahalı bir ekipman olduğunu aktaran Başkan Çakır, "Yerli ve milli üretimle beraber lazer silah hedeflerindeki maliyetimiz yaklaşık yüzde 90 oranında azalacak. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerine biz bu silah ve hedefleri dağıtıp her kesimden spor severin Modern Pentatlon sporuyla tanışmasını sağlayabileceğiz. Bununla beraber çok geniş bir sporcu havuzuna sahip olacağız planlarımız bu şekilde. Bunun da ötesinde sporcularımız artık çok erken yaşlarda modern pentatlonu tercih edip 5'li branşa hazırlanıp büyükler kategorisine geldiklerinde ki şuan bile 3 yıl öncesine göre 2 katı sayıda sporcumuz yarışıyor. Bundan sonra bunu çok kısa bir süre içerisinde belki 1-2 yıl içerisinde tekrar katlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hedef dünyanın en iyilerinden olmak

Dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisi olmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çakır, yerli ve milli lazer silahının bu hedefe ulaşmak için büyük avantaj sağlayacağını söyledi. Başkan Çakır, son 20 yıl içerisinde spor tesisi konusunda ciddi gelişmeler yaşandığının altını çizerek, "Artık birçok yerde spor tesisine erişim imkanı mevcut. Branşlarda fiziki imkana kavuştu artık sporcularımız. Bizim modern pentatlon olarak 5'li branştan kaynaklanan zorluklarımız vardı. Eskrim ekipmanı, at bulma gibi alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Eskrimde yerli ve milli kıyafet çalışmamız nihayetlenmek üzere. Bunla beraber binicilikle ilgili de farklı projelerimiz var. Şu an federasyonumuzun atları var. Kendimiz at yetiştiriciliği alanında faaliyet göstermek istiyoruz. Modern pentatlon sporcusunun gidip kendisine at alması mümkün değil. Yarışmaya da kendi atıyla gitmiyor, binicilik sporcusu gibi değil. Organizasyon komitesinin atlarından birisine kura çekip biniyor. Dolayısıyla çok farklı atlarlar antrenman yapmak zorundasınız. Türkiye'nin birçok ilinde bu çalışmaları başlattık" diye konuştu.

"Paylaşım yapılır yapılmaz Venezuela Federasyonu'ndan fiyat bilgisi sordular"

Lazer silahının üretiminin Ankara'da gerçekleştiğinin bilgisini veren Başkan Çakır, "Bu süreçte birçok insan emek verdi ama sporcu velimiz olan İthal ikamesi bir ürün ortaya çıkarmış olduk. Bir taraftan da ihracat kalemi olan bir ürün ortaya çıktı. Lansman yapılır yapılmaz, paylaşım yapılır yapılmaz Venezuela Federasyonu'ndan İspanyolca bir mesaj aldık ve fiyat bilgisi sordular. Önce tebrik ettiler, kucak dolusu sevgilerini gönderdiler daha sonra fiyatlarını sordular. Onun ardından birçok ülkeden ve birçok kulüpten talepler gelmeye başladı. İlk talebin dünyanın bir ucundan Venezuela'dan gelmesi bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi" açıklamalarında bulundu.

Milli sporcu Ak: "Sporcuları erişimi için çok iyi oldu"

Modern Pentatlon sporcusu Yağız Ak ise yaptığı açıklamada, "Bu normalde lazer silahlara erişim çok zor oluyor. Yurt dışında bunun 2 tane temsilcisi vardı 3. Türkiye oldu. Yurt dışında olduğu için daha pahalıya alıyorduk. Durumlarımızdan dolayı da bazı zamanlara alamıyorduk. Küçük yaş kategorilerinden büyük yaş kategorilerine gelen sporcuların erişimi açısından çok iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer Milli Sporcu Melis Altın yerli ve milli olarak üretilen silahların sporcuların önünü açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Pentatlonda şöyle bir sıkıntı vardı. Silahlarımız çok pahalı olduğu için maddi durumu iyi olmayanlar alamıyordu silahları. Sporcu sayısı yüzmeye kıyasla koşuya kıyasla atletizme kıyasla çok düşük. Bunun sayesinde Türkiye'de alamayan birçok kişide silah olacak. Bu yüzden sporcu sayısı da artacak."

Modern Pentatlon sporcusu İlayda Demir ise, "Modern Pentatlon 5 dallı bir spor. Atıcılık da bunun için çok önemli. Silah eksikliğimiz çok fazlaydı. Yerli silah üretimiyle büyük bir adım atıldı. Mesela küçük sporcularda bile silah bulamadığı için sporu bırakanlar oluyordu" şeklinde konuştu.

Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak
Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak
Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak
Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak
Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak
Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak

Modern Pentatlon, Milli Sporcu, Silah, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak - Son Dakika Spor


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