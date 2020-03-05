Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor - Son Dakika

Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan yerli üretim Mini Akıllık Mühimmat (MAM-L) Roket'in görüntülerini ve özelliklerini içeren bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında kullanılan yerli üretim Mini Akıllık Mühimmat (MAM-L) Roket'in görüntülerini ve özelliklerini içeren bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, "Kahraman Mehmetçiğimizin #BaharKalkanıHarekatı'nda kullandığı Türk Savunma Sanayii ürünleri. Türkiye BayrağıTürkiye BayrağıTürkiye Bayrağı, Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) Roket, Arayıcı Başlık: Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık, Tapa Tipi: Çarpma/Yaklaşma, Platformlar: İHA, Yuvarlak raptiye Üretim: Roketsan" notuyla yapılan paylaşımda, yerli üretim Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) Roket'in özellikleri ve görüntüleri yer aldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak

Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor

Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu